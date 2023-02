Pokémon Presents : à quelle heure visionner la conférence ?

Pokémon fait une nouvelle fois le show ce lundi avec une toute nouvelle conférence Pokémon Presents. De quoi ravir les fans de la franchise avec de nouvelles annonces.

Du nouveau pour Pokémon ! The Pokémon Company nous prépare une après-midi en fanfare ce lundi avec la première conférence Pokémon Presents de l'année. Une nouvelle occasion pour le studio de nous présenter ses futurs projets et de nous donner des nouvelles de Pokémon Ecarlate et Pokémon Violet. Les deux jeux devraient en effet être au cœur des annonces de la conférence avec l'annonce très probable d'un DLC pour les prochains mois. Les fans pourront aussi attendre du nouveau côté Pokémon Go et peut être même l'annonce d'un nouveau jeu pour la fin d'année 2023.

Quand et à quelle heure visionner la Pokémon Presents de février 2023 ?

​​​​​Vous pourrez retrouver la Pokémon Presents en live sur la page YouTube officielle de The Pokémon Company le 27 février prochain dès 15h00 (heure française). Nous la diffuserons également sur cette page. En ce qui concerne son contenu, peu d'informations sont sorties ces derniers jours quant au sujet de la conférence, mais l'on sait que Pokémon Ecarlate et Pokémon Violet devraient être au menu cet après-midi. Les deux dernières sorties du studio sur Nintendo Switch pourraient en effet bénéficier d'un ou plusieurs DLCs ces prochains mois.