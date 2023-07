Elden Ring Shadow of the Erdtree : date de sortie, contenu... Toutes les infos sur le DLC

Elden Ring entame un nouveau chapitre de son histoire avec l'annonce de son DLC Shadow of the Erdtree. De quoi retrouver l'Entre-Terre dans une aventure toujours aussi mystérieuse, mais pas prévue pour tout de suite.

Lauréat incontesté du titre de Jeu de l'Année 2022, Elden Ring va passer dans un nouveau chapitre de son histoire. Le célèbre jeu de From Software aux 20 millions de copies vendues, se voit offrir un DLC inédit un an après sa sortie. Cette nouvelle aventure, que l'on attend épique et riche en contenu, a été annoncée en mars dernier par les équipes du studio japonais. De quoi susciter l'excitation des fans, mais pas avant un moment, si l'on en croit certaines données bien précises. Le point sur les informations, c'est juste ci-dessous.

Ce que l'on sait sur ce prochain DLC, nommé "Shadow of the Erdtree" ou en français L'Ombre de l'Arbre-Monde, est encore extrêmement limité. Comme usuellement, From Software reste assez cryptique sur le contenu de ses produits et mis à part une image et l'information que le DLC est déjà en cours de développement, difficile d'en deviner plus. Pour l'instant, on sait que l'Ombre de l'Arbre Monde n'apparaît pas dans les prévisions de From Software pour son année fiscale 2023. En clair, on peut tabler vaguement sur une date de sortie d'ici à la fin d'année 2024, bien qu'il faille attendre une confirmation de la part du développeur japonais.

Quel sera le contenu du DLC ?

La question de son contenu reste encore bien mystérieuse mais l'on sait que les DLC des jeux From Software ont pour habitude de pousser le bouchon assez loin et d'offrir aux joueurs de nouvelles zones de jeu jouables, et tout un éventail de boss prêts à nous ratatiner. Il faut aussi savoir que l'histoire d'Elden Ring laisse toujours des zones d'ombre parfaitement exploitables dans une aventure inédite. Pour l'instant, le seul indice que l'on peut avoir est l'image publiée par From Software, ou l'on peut voir ce qui peut être le jeune Miquella chevauchant Torrent. Le frère de Malenia pourrait bien être au cœur de cette extension puisqu'il s'agit de l'un des seuls Empyréens n'ayant reçu que peu de traitement dans le jeu original.