Elden Ring Shadow of the Erdtree : enfin un DLC pour le jeu de l'année

Elden Ring entame un nouveau chapitre de son histoire avec l'annonce de son DLC Shadow of the Erdtree. De quoi retrouver l'Entre-Terre dans une aventure toujours aussi mystérieuse.

Jeu de l'année 2022 incontesté, Elden Ring a connu un succès monstre. La raison ? L'adaptation parfaite des jeux From Software au format open-world, le tout dans un univers créé en collaboration avec l'un des auteurs contemporains les plus talentueux (George R.R. Martin de Game of Thrones s'il vous plait). Résultat, plus de 20 millions d'exemplaires vendus en moins d'un an, un record pour la franchise et un succès de plus pour Hidetaka Miyazaki. Aujourd'hui, le studio japonais a annoncé l'arrivée prochaine d'un DLC pour ce RPG nouvelle génération. De quoi ravir des millions de Sans-Eclats, prêts à retourner en Entre-Terre pour en découdre.

Les informations quant à la sortie de ce prochain DLC, nommé habilement "Shadow of the Erdtree" ou en français L'Ombre de l'Arbre-Monde, sont encore extrêmement rares, mais l'on sait que cette extension est déjà en développement dans les studios de From Software. Difficile pour l'instant de tabler sur une éventuelle période de sortie mais on peut espérer que ce DLC soit prévu pour la fin d'année 2023. Il faudra attendre des informations officielles de la part du studio pour en savoir plus sur l'un des DLC les plus attendus de l'histoire.

Quel sera le contenu du DLC ?

La question de son contenu reste encore bien mystérieuse mais l'on sait que les DLC des jeux From Software ont pour habitude de pousser le bouchon assez loin et d'offrir aux joueurs de nouvelles zones de jeu jouables, et tout un éventail de boss prêts à nous ratatiner. Il faut aussi savoir que l'histoire d'Elden Ring laisse toujours des zones d'ombre parfaitement exploitables dans une aventure inédite. Pour l'instant, le seul indice que l'on peut avoir est l'image publiée par From Software, ou l'on peut voir ce qui peut être le jeune Miquella chevauchant Torrent. Le frère de Malenia pourrait bien être au cœur de cette extension puisqu'il s'agit de l'un des seuls Empyréens n'ayant reçu que peu de traitement dans le jeu original.