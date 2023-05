Les chiffres astronomiques du succès de Zelda : Tears of the Kingdom

Non content d'avoir raflé la mise du côté des critiques, The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom réalise un démarrage historique auprès du public.

Pour Nintendo, le mois de mai est définitivement une réussite. L'un des jeux les plus attendus de ces cinq dernières années est paru il y a quelques jours sur Nintendo Switch, et il s'agit bien évidemment de The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom. Si ce nom vous dit quelque chose, c'est parce qu'il s'agit bien de la suite de Breath of the Wild, le RPG en monde ouvert qui avait permis de lancer la fameuse console hybride de Nintendo il y a maintenant six ans.

122 millions de consoles vendues plus tard, Link est de retour dans un opus qui se porte à la hauteur de son aîné. La presse spécialisée est conquise par cette sortie de taille, lui accordant l'une des meilleures notes globales jamais vues ces cinq dernières années. Mais au delà de la presse, c'est désormais au public d'avoir accès à cette sortie déjà légendaire, et les premiers chiffres parus du côté de Nintendo ont de quoi donner le tournis.

Pour commencer, précisons que toutes les informations qui suivent nous proviennent d'Oscar Lemaire, un journaliste indépendant extrêmement au fait des données chiffrées de l'industrie vidéoludique française. Selon lui, plus de 500 000 copies du jeu (en version physique) ont été écoulées lors de la première semaine de ventes de Tears of the Kingdom en France. Un chiffre astronomique selon le journaliste puisqu'il s'agit d'un lancement largement supérieur au titre traditionnellement préféré des français : FIFA. En effet, dans sa première semaine, la simulation de football avait écoulé aux alentours de 420 000 exemplaires physiques de son édition 2023, en faisant de facto le jeu le plus vendu en France en 2022 malgré une sortie tardive en septembre.

Pour Tears of the Kindgom, les chiffres sont dont bien supérieurs, puisqu'un demi-million de foyers ont déjà craqué pour cette aventure aussi qualitative et fun que poétique. Et c'est bien entendu sans compter les ventes digitales du jeu qui sont extrêmement difficiles à quantifier, mais qui devraient permettre au jeune jeu de Nintendo de vite dépasser des records dans l'hexagone, où l'on craint d'ailleurs des ruptures de stock. Si vous souhaitez vous-aussi vous procurer cette petite pépite nipponne, rendez-vous dans notre article qui vous trouvera les meilleurs offres du moment.

Si l'on avait peur que Tears of the Kingdom ne dépasse pas le statut de copie conforme de son aîné, notamment en raison des limitations techniques imposées par la désormais vénérable Nintendo Switch, Nintendo a su nous prouver l'impertinence de nos incertitudes. Tears of the Kingdom culmine à 96/100 de note moyenne sur Metacritic, un score plus qu'impressionnant qui le place à la hauteur du légendaire Elden Ring paru il y a un peu plus d'un an. En atteignant cette note, Tears of the Kingdom se place presque à la hauteur de son excellentissime aîné, prouvant une nouvelle fois que les développeurs chez Nintendo n'ont pas perdu la main.

Pour JVC, c'est la consécration avec 19/20 : "En suivant les traces de son prédécesseur, il n'est plus une "révolution" certes, mais il parfait l'expérience du joueur dans une dimension épique qui n'a pas de pareil. La sensation de liberté, l'impression de vivre sa propre aventure sans contrainte, ce sont les grandes forces d'un jeu à la durée de vie absolument exceptionnelle."

"Un jeu d'une générosité incroyable qui enterre, une fois encore, toute la concurrence." (Gameblog)

Toujours côté français, Gameblog lui accorde le statut de chef d'oeuvre avec 10/10 : "The Legend of Zelda Tears of the Kingdom est bel et bien la masterclass que l'on attendait. Un jeu d'une générosité incroyable qui enterre, une fois encore, toute la concurrence. Souvent épique, constamment fascinant, Tears of the Kingdom risque toutefois de diviser sur quelques points. Les joueurs les plus intransigeants pourront notamment lui reprocher de ne pas assez en faire pour se démarquer du jeu précédent. Mais à quoi bon lorsque l'on a déjà atteint des sommets et que l'on vole littéralement au-dessus du monde ?"

Outre Atlantique, les critiques sont tout aussi dithyrambiques, notamment du côté du respecté journal Destructoid, qui lui accorde 10/10, en louant les nouvelles options offertes aux joueurs : "Le vrai avantage qui sépare Tears of the Kingdom de Breath of the Wild est son éventail de pouvoirs. J'ai senti que j'étais en contrôle à chaque instant, et que j'avais la possibilité de créer mon propre chemin. Pour une saga connue pour son sequence breaking (acquérir les objets ou pouvoirs dans un ordre différent de celui prévu par les développeurs, ndlr), c'est un argument fort qui permettra à Tears of the Kingdom d'être au coeur des discussions pour de nombreuses années."

Pas encore convaincu ? Voici les images de gameplay de Zelda Tears of the Kingdom, qui reprend là où Breath of the Wild s'est arrêté, avec une contrée toujours sous la menace du terrible Ganon. Notre aventurier Link devra une nouvelle fois faire face aux menaces qui assombrissent le pays de la Princesse Zelda, dans une intrigue qui est restée longtemps assez mystérieuse, distillée à la goutte près par les équipes de Nintendo. En tout cas, Tears of the Kingdom est un sacré concurrent à Hogwarts Legacy en termes de ventes et de succès global en 2023.

Les fans peuvent se réjouir car la sortie de The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom est déjà disponible et ce depuis le 12 mai 2023 ! Le printemps est bel et bien arrivé et le jeu est déjà un franc succès tant il était attendu des fans depuis son annonce il y a plus de 3 ans. Zelda : Tears of the Kingdom est disponible directement et exclusivement sur Nintendo Switch, bien entendu, et c'est la promesse d'un énorme porte drapeau pour la console Nintendo qui était en léger manque d'exclusivités attrayantes depuis quelques mois.