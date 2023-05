Zelda Tears of the Kingdom : date de sortie, gameplay... On vous dit tout

Alors que les premières previews de tears of the Kingdom risquent de faire incessamment sous peu leur apparition, Nintendo prépare la sortie d'un potentiel jeu de l'année. On fait le point sur les infos essentielles.

Nintendo s'apprête à vivre un mois de mai intense avec la sortie de l'un des titres les plus attendus de ces trois dernières années : The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom. Cette suite du révéré Breath of the Wild nous amène une nouvelle fois dans l'open-world d'Hyrule, sur Nintendo Switch, dans une épopée que l'on attend une nouvelle fois épique. A noter que les attentes sont hautes du côté d'un public déjà séduit par les nombreuses images de trailers et de séquences de gameplay qui tourne sur le web. On fait le tour des informations essentielles sur Tears of the Kingdom juste ci-dessous.

​​​Pour la promotion de cette sortie de taille, Nintendo ne s'est pas gêné dans sa campagne de communication, fournissant aux joueurs des images inédites de Tears of the Kingdom. De quoi susciter quelques excitations à travers le monde.

Link est de retour pour une nouvelle aventure au pays d'Hyrule. Tears of the Kingdom compte reprendre là où Breath of the Wild s'est arrêté, avec une contrée toujours sous la menace du terrible Ganon. Notre aventurier devra une nouvelle fois faire face aux menaces qui assombrissent le pays de la Princesse Zelda, dans une intrigue qui reste encore assez mystérieuse, distillée à la goutte près par les équipes de Nintendo. En tous cas, Tears of the Kingdom sera un sacré concurrent à Hogwarts Legacy en termes de ventes et de succès global en 2023.

Mais ces quelques images nous permettent déjà de comprendre certains aspects essentiels de Tears of the Kingdom. Au niveau de l'histoire, on sait déjà que le jeu reprendra l'histoire de Link là où le premier opus l'avait laissé. La mission du chevalier sera de vaincre le fléau "Ganon" une nouvelle fois, et de retrouver son amie Zelda dont il semble une nouvelle fois séparé. Côté gameplay, on a pu apercevoir dans le trailer plusieurs choses qui nous ont mis la puce à l'oreille.

Premièrement, au niveau du monde dans lequel sera situé le jeu. Les plaines et les d'Hyrule ne semblent plus être le seul univers à explorer. En effet les royaumes des cieux seront une nouvelle fois accessibles, ce qui n'est pas sans nous rappeler l'univers de The Legend of Zelda : Skyward Sword. Link pourra traverser verticalement des plateformes volantes, et explorer Hyrule à l'aide de différents modes de transport, y compris par les cieux et en planeur. Le pouvoir Cinetis est de retour, sauf qu'il ne s'agira plus de figer des objets dans le temps, mais de les renvoyer dans le passé. On peut aussi noter l'apparition d'un lance-flamme, et d'autres petites nouveautés comme Fuse. Fuse est le système inédit vous permettant de construire des armes, des objets et de l'équipement avec les ressources qui vous entourent. De quoi ajouter beaucoup de profondeur à votre exploration d'Hyrule. On pourrait presque dire que Tears of the Kingdom se voit offrir un petit peu de Minecraft dans son gameplay avec ce concept extrêmement original.

On peut aussi noter l'importance donnée à la verticalité dans les différentes séquences de gameplay que l'on a pu distiller en long en large et en travers depuis l'annonce de la sortie du jeu il y a plus de trois ans. Nombreux sont les passages où l'on peut voir Link escalader des murs, des racines, pour ensuite se jeter dans le vide et retourner sur la terre ferme d'Hyrule. Car les royaume des cieux, on ne le répètera jamais assez, sont la grande nouveautés de cette suite tant attendue, et tout comme dans Skyward Sword, cela implique de nouveaux moyens de locomotion comme le fameux planeur.

Les fans peuvent se réjouir car The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom a enfin une date de sortie. Le jeu est prévu pour le 12 mai 2023 et promet d'être un franc succès tant il était attendu des fans depuis son annonce il y a plus de 3 ans. Une sortie directement et exclusivement sur Nintendo Switch, bien entendu, et la promesse d'un énorme porte drapeau pour la console Nintendo qui était en léger manque d'exclusivités attrayantes depuis quelques mois.