Aujourd'hui, les fans fêtent le retour de l'un des géants de l'univers Nintendo. Metroid Prime Remastered est disponible, on vous le trouve au meilleur prix.

Vingt ans. Cela fait vingt ans que l'excellentissime Metroid Prime est sorti sur Nintendo Gamecube. Une information qui ne va pas nous rajeunir et qui ajouter encore plus d'impact à la sortie de son remaster. Cette semaine, Samus est de retour dans Metroid Prime Remaster, une aventure acclamée par la presse pour la qualité de sa restauration. Un jeu toujours aussi bon et maintenant extrêmement beau qui nous transporte deux décennies en arrière, à une époque où le jeu vidéo s'épargnait les microtransactions, les sorties en early-access et les franchises à rallonge. De quoi offrir une petite madeleine de Proust aux plus vétérans fans de la série, dans l'attente d'un éventuel Metroid Prime 4. Si vous souhaitez vous procurer Metroid Prime Remastered au meilleur prix, vous êtes au bon endroit.

Où trouver Metroid Prime Remastered au meilleur prix ?

Avec ses 95/100 sur Metacritic, Metroid Prime Remastered est immédiatement devenu un incontournable sur Nintendo Switch. Une bonne nouvelle pour ce jeu vendu à 39,99 €. Vous le retrouverez en ce moment à prix réduit sur Amazon en prenant en compte un temps de livraison plutôt long (plus de trois semaines). Sur les autres sites de vente en revanche, le jeu est vendu à son prix original de 39,99 € avec des temps de livraison bien plus raisonnables.

Metroid Prime Remastered SWITCH Neuf à partir de 34,99 € Amazon 34,99 € Voir

Cdiscount 39,99 € Voir

Rakuten 39,99 € Voir

Fnac 39,97 € Voir

Micromania 39,99 € Voir

Boulanger 39,99 € Voir

Quelles sont les notes de Metroid Prime Remastered ?

Avec un excellentissime 95/100 sur Metacritic, le remaster de Metroid Prime a été universellement acclamé par la presse spécialisée. Le très respecté journal IGN lui a même accordé la note maximale en affirmant : "Metroid Prime Remastered honore un grand classique et le modernise, améliorant des contrôles antiques et ajoutant une magnifique couche de polygones et de textures qui font une nouvelle fois briller ce FPS génial." Les autres rédactions sont aussi dithyrambiques comme Destructoid qui lui accorde 8,5/10 "Metroid Prime Remastered est une renaissance fantastique d'un grand classique Nintendo."

Metroid Prime Remastered est disponible depuis le 3 mars 2023 sur Nintendo Switch.