Counter Strike 2 : Valve prépare une avancée majeure pour son célèbre FPS

D'après les révélations de Richard Lewis, il semblerait que Valve prépare l'arrivée d'un nouveau Counter Strike. Rework graphique ou nouveau jeu ? On se penche sur le sujet juste ci-dessous.

Counter Strike, l'un des jeux les plus populaires de tous les temps, est de retour au centre des attentions en ce début de mois de mars après la publication de révélations de taille par Richard Lewis. Si ce nom ne vous dit rien, sachez que Lewis est une figure éminente de la scène Counter Strike, rédacteur pour Dexerto et journaliste respecté de la scène eSport. Dans un récent article, le britannique a ébruité des rumeurs sur l'arrivée prochaine d'une très grande nouveauté du côté de Valve. Cette nouveauté porterait le nom de Counter Strike 2 et serait une nouvelle version de l'actuel Counter Strike : Global Offensive (CS:GO).

Valve en préparation de Counter Strike 2 ?

Le sujet de l'arrivée d'une nouvelle version de CS:GO est une occurrence extrêmement commune depuis un certain temps, nourrissant faussement les espoirs de sa communauté de joueurs depuis plusieurs années. Datamining, rumeurs, les fausses alertes autour du célèbre FPS ont été nombreuses, à tel point que le sujet de l'arrivée d'un éventuel CS:GO 2 tenait plutôt du meme que de l'information réelle. Mais ces dernières heures beaucoup de choses ont changé, avec quelques nouvelles infos indiquant un changement massif et imminent du côté de chez Valve. Selon Richard Lewis, plusieurs sources auraient confirmé qu'une nouvelle version de CS:GO basée sur le moteur graphique Source 2 pourrait voir le jour d'ici quelques semaines. Des rumeurs qui corroborent l'apparition confirmée de fichiers titrés "csgo2.exe" dans les derniers drivers graphique Nvidia, bien plus qu'un heureux hasard pour le journaliste britannique. Cette nouvelle version du jeu, qui pourrait porter le nom de Counter Strike 2 selon Lewis, comprendrait de nouveaux graphismes ainsi que des serveurs à 128 ticks, une fonctionnalité demandée par les joueurs du FPS depuis plusieurs années.

Quand sortirait Counter Strike 2 ?

Toujours selon Richard Lewis, les équipes de Valve travailleraient depuis un moment sur cette nouvelle version du jeu, et son arrivée sur Steam serait bien plus imminente qu'il n'y parait. En effet, certaines sources auraient confirmé qu'une bêta de ce nouveau Counter Strike serait disponible courant mars pour les joueurs, dans l'optique d'une sortie officielle du jeu au mois d'avril. Malheureusement, le silence reste roi du côté de Valve, il est donc nécessaire de prendre ces rumeurs avec un petit grain de sel.