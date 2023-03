Dates, heures, contenu... Tout savoir sur la bêta de Diablo 4

Après sa bêta fermée, Diablo 4 ouvre ses portes ce week-end le temps d'une bêta ouverte à tous les joueurs. On fait le point sur cette période de test gratuite.

Sanctuaire n'a de choix que de retrouver ses héros si l'Humanité veut survivre à la bataille éternelle opposant les Cieux et les Enfers. Diablo 4 est enfin disponible en bêta ouverte ce week-end, après une bêta fermée qui aura rencontré un franc succès, malgré quelques problèmes techniques. On peut pour l'instant dire que cette nouvelle sortie des studios légendaire est à la hauteur de sa réputation. On fait le point sur cette bêta et toutes les infos essentielles juste ci-dessous.

Quand commence la bêta de Diablo 4 ?

Cette période de bêta de Diablo 4 est un peu particulière puisqu'elle sera divisée en deux sessions de deux jours. La première, exclusivement réservée aux joueurs ayant précommandé le jeu, se tiendra à partir de ce vendredi 17 mars sur Xbox Series, PS5 et PC. La seconde sera en revanche ouverte à tous, et débutera le 24 mars prochain. Pour rejoindre l'accès anticipé de la bêta de Diablo 4, il vous faudra donc avoir déjà précommandé le jeu. Vous le trouverez en vente sur le site de Battle.net.

Bêta fermée (pour les précommandes) : 17 mars à 17h au 19 mars à 20h

: 17 mars à 17h au 19 mars à 20h Bêta ouverte (pour tout le monde) : 24 mars à 17h au 26 mars à 20h

Pour accéder à la première partie de la bêta de Diablo 4 le 17 mars prochain, il n'y a pas trente solutions, il vous faudra avoir précommandé le jeu sur votre plateforme. Il sera disponible sur PC via Battle.net, sur PS5 et sur Xbox Series X|S mais aussi sur Playstation 4 et sur Xbox One. Vous pouvez le retrouver au meilleur prix juste ci-dessous. Bien évidemment, le jeu sera également disponible en version Digitale Deluxe et en version Ultimate, comprenant toutes deux un accès anticipé à la sortie du jeu en juin prochain, un season pass et différents cosmétiques. Vous pourrez les trouver en vente sur le site officiel du jeu. En revanche, tout le monde pourra accéder à la bêta ouverte du jeu le 24 mars.

Diablo IV PS4 Neuf à partir de 74,99 € Amazon 79,99 € 74,99 € Voir

Fnac 79,99 € Voir

Micromania 79,99 € Voir

Rakuten 82,99 € Voir

Quel sera le contenu de la bêta de Diablo 4 ?

Diablo 4 compte nous plonger une nouvelle fois dans une fresque mythologique brillante au coeur de Sanctuaire, abordant une nouvelle fois les thèmes de la lutte contre le bien et le mal désormais incarné par Lilith, la fille de Méphisto. Pendant la bêta du jeu, les joueurs auront accès au prologue et à l'entièreté de son Acte I. Les personnages pourront atteindre le niveau 25 et récupérer des récompenses en jeu, mais seront malheureusement supprimés à la fin de la bêta le 26 mars à 21h.

Quelles classes pourra-t-on jouer dans la bêta de Diablo 4 ?

Pendant cette bêta, les joueurs auront accès à cinq classes qui feront partie du coeur de l'expérience de Diablo 4. On y retrouve Le Barbare, le Druide, le Necromancien, le Voleur et la Sorcière. Des archétypes bien définis et récurrents dans le monde des jeux de rôle et qui ont également longtemps fait l'identité des jeux Diablo. Si vous souhaitez en apprendre un peu plus sur chacune de ces classes, ses compétences et ses particularités, nous vous invitons à consulter notre guide détaillé des classes à choisir dans Diablo 4, juste ci-dessous.

​​​​​Diablo 4 sera disponible en bêta ouverte le 24 mars 2023 sur PS5, Xbox Series et PC.