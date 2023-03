Quand et comment participer à la bêta de Diablo 4 ?

L'une des plus grandes franchises de l'histoire fait son grand retour ce mois ci avec l'arrivée de la bêta de Diablo 4. On vous explique comment y participer juste ci-dessous.

Attendu depuis maintenant plus de dix ans, Diablo 4 commence tout doucement à se dessiner à l'horizon. Bien plus que ça d'ailleurs, puisque la prochaine sortie de Blizzard entre dans la première phase de sa bêta d'ici quelques jours. Cette période de test ouverte à tous nous permettra de découvrir bien plus en détail cet immense star du monde vidéoludique, et de retrouver une licence légendaire, reine des hack'n'slash depuis plus de vingt-cinq ans. Si vous n'avez pas encore eu le mémo sur Diablo 4 ou sa bêta, voici un petit récapitulatif des informations essentielles afin d'y prendre part.

Quand commence la bêta de Diablo 4 ?

La bêta de Diablo 4 sera divisée en deux périodes bien distinctes. La première sera exclusivement réservée aux joueurs bénéficiant d'un accès anticipé à cette période de tests, c'est à dire tous les joueurs ayant précommandé le jeu dans l'une de ses trois versions. Cette première période de jeu débutera le 17 mars prochain à 17h (heure française) et se terminera le 19 mars à 17h également. Pour tous les autres joueurs, y compris ceux qui ne comptent pas acheter le jeu, une bêta ouverte sera également mise en ligne quelques jours plus tard, le 24 mars à 17h, et ce jusqu'au 26 mars à 17h également. On vous récapitule.

Bêta fermée (pour les précommandes) : 17 mars à 17h au 19 mars

: 17 mars à 17h au 19 mars Bêta ouverte (pour tout le monde) : 24 mars à 17h au 26 mars

Comment participer à la bêta de Diablo 4 ?

Pour accéder à la première partie de la bêta de Diablo 4 le 17 mars prochain, il n'y a pas trente solutions, il vous faudra avoir précommandé le jeu sur votre plateforme. Il sera disponible sur PC via Battle.net, sur PS5 et sur Xbox Series X|S mais aussi sur Playstation 4 et sur Xbox One. Vous pouvez le retrouver au meilleur prix juste ci-dessous. Bien évidemment, le jeu sera également disponible en version Digitale Deluxe et en version Ultimate, comprenant toutes deux un accès anticipé à la sortie du jeu en juin prochain, un season pass et différents cosmétiques. Vous pourrez les trouver en vente sur le site officiel du jeu. En revanche, tout le monde pourra accéder à la bêta ouverte du jeu le 24 mars.

Diablo IV PS4 Neuf à partir de 74,99 € Amazon 79,99 € 74,99 € Voir

Fnac 79,99 € Voir

Micromania 79,99 € Voir

Rakuten 89,99 € Voir

Diablo 4 sera disponible en bêta ouverte le 24 mars 2023 sur PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One et PC.