Destiny 2 Lightfall : l'extension qui tombe à plat

Depuis plus de cinq ans, Destiny 2 se trouve au sommet de sa catégorie. Le jeu entre dans l'avant-dernière année de son existence avec une nouvelle extension, Lightfall, vendue une nouvelle fois à prix coûtant. Mais au fond, vaut-elle vraiment le coup ?

Une nouvelle année se lève sur le monde de Destiny 2, et encore une fois Bungie revient à la charge avec une énième extension : Lightfall. Mais avant toute chose, il faut savoir que ce nouveau chapitre dans les aventures futuristes de nos gardiens apparaît une nouvelle fois au prix d'un jeu neuf, comptez 50 € pour ce DLC et une dizaine d'euros pour chacune de ses futures quatre saisons. Une nouvelle fois, Bungie nous prouve son évidente maîtrise du système de jeu service, avec ce troisième DLC annuel d'affilée qui nous fait découvrir un pan inédit et inévitable de la grande histoire de Destiny 2. Un achat évident pour les mordus du shooter coopératif, mais dont le contenu peut laisser franchement dubitatif. Aujourd'hui, nous allons plonger en détail dans Destiny 2 : Lightfall, sa campagne, son raid et plus globalement ses avantages et ses défauts, afin de tenter de justifier sa pertinence près de 6 ans après la sortie originale du jeu.

Une campagne aussi courte que moyenne

Pour vous faire le topo brièvement sur le contenu de Lightfall, sachez que cette extension comprend une toute nouvelle campagne coopérative s'inscrivant dans la suite de The Witch Queen, le dernier DLC de Destiny 2. Une nouvelle fois, Bungie reprend le concept d'une dizaine de missions se suivant de près et présentant le joueur à une nouvelle zone explorable, cette fois ci nommée Neomuna. Ces missions possèdent deux modes de difficulté, un mode classique qui ne devrait poser aucune difficulté à n'importe quel joueur de Destiny 2 et un mode Légendaire qui reste extrêmement abordable pour un joueur solo avec une relative maîtrise de son gardien. Ce nouveau chapitre dans la longue histoire de Destiny met en scène l'arrivée du Témoin dans le système solaire et l'invasion de sa Légion de l'Ombre de la planète de Neptune.

Côté histoire, rien de bien incroyable, notre gardien est envoyé à la recherche d'un machin quelconque qui pourrait aider à vaincre le grand méchant et doit découvrir, analyser et étudier une énième technologie inconnue pour y parvenir. Les dialogues sont à la limite du risible tant les personnages sont antipathiques et les concepts abordés incompréhensibles et survolés, mais il faut savoir que Destiny 2 a pour habitude de ne pas vous demander de tout comprendre, plutôt de foncer dans le tas tête baissée pour casser du méchant. Malheureusement, ces multiples développement du scénario tenus entre eux par différents néologismes imprononçables peinent à dissimuler une campagne extrêmement courte qui ne dépasse pas les 4 ou 5 heures de jeu et qui s'arrête, semble-t-il, en plein milieu de l'intrigue.

Malheureusement pour Lightfall, Nimbus et Osiris sont risiblement antipathiques © Bungie

Alors oui, Bungie a trouvé tout un tas de moyens de vous accrocher au jeu, de prolonger votre expérience, en vous forçant à collecter les éternelles monnaie virtuelles pour débloquer vos Doctrines et votre niveau de Lumière, mais on ne va pas dire que répéter les Patrouilles sur la surface de Neptune soit d'une grande fraîcheur pour n'importe qui. Le contenu saisonnier lui reste fidèle à lui même, avec une nouvelle variation d'une même mission toutes les semaines. Les accros à Destiny 2 dont je fais partie y trouveront leur compte, en gardant cependant en bouche l'impression amère que Bungie nous prend quand même un peu pour des buses. Pourquoi ? Un scénario bateau bâti sur des ennemis et des assets vus et revus (hello again Calus), une seule addition au bestiaire, une planète désertée par ses habitants et des personnages auxquels il est impossible de s'attacher tant ils sont insupportables, la liste est longue. Ajoutez à cela un gloubi-boulga de concepts survolés par la narration comme le retour de Neptune, le Cloud Ark ou le Voile et vous pourrez presque confirmer cette impression.

Mais il faut tout de même rendre à Calus ce qui appartient à Calus, le level design et les décors de Lightfall sont encore une fois d'une qualité incroyable, tandis que son gameplay a conservé son côté extrêmement jouissif. L'addition de la Doctrine Strand est également bienvenue pour ajouter un peu de fraîcheur dans les builds PVE, tandis que les changements apportés aux systèmes de builds et de mods d'armure sont extrêmement agréables. En bref, on a le sentiment que le scénario de Lightfall et sa durée n'arrivent pas à l'orteil de la qualité de son gameplay, là où Witch Queen nous offrait une conclusion épique à l'image de son histoire.

Alors bien entendu, Bungie compte développer l'arc narratif de Lightfall grâce à ses contenus saisonniers tout au long de l'année. Ce qui implique l'achat du pass de saison pour tous les intéressés, en plus du prix de l'extension. Comptez 100 € pour une année de contenu. Bungie, au sommet de son art, tout simplement.

Des paysages toujours aussi magnifiques, mais vides © Bungie

Malgré du contenu coopératif de haut niveau

Mais Destiny 2 est loin, très loin d'être fait pour être joué seul ou seulement pour sa campagne. Les contenus coopératifs que constituent les incontournables Nuits Noires, les Donjons, et bien entendu les Raids représentent chacun à leur manière le summum de ce que Bungie a à nous offrir côté PVE. Bien que l'absence de matchmaking empêche toujours l'accès à ce genre de niveaux à tous les joueurs solos et les profanes des Discords Destiny francophones, ils restent dans l'ensemble admirablement construits pour le jeu en coopération. Bien que Lightfall n'apporte qu'une nouvelle Nuit Noire et un Raid, le second constitue l'une des meilleures instances jamais créées dans le jeu, juste derrière l'éternel Dernier Vœu. Les mécaniques d'Origine du Cauchemar sont engageantes et complexes, la coordination essentielle et le level design à tomber par terre. On pourra seulement lui reprocher un boss final un peu trop facile au goût des vétérans les plus coriaces, et une durée qui semble étrangement raccourcie.

Un raid aussi beau que court © Bungie

A l'image d'ailleurs de cette extension qui, on le rappelle, avait été désignée comme le dernier chapitre de l'histoire du jeu, et qui sera finalement suivie d'une nouvelle année de contenu pour 2024. On pourrait même supposer que Bungie aurait décidé de couper le contenu de Lightfall en deux pour bâtir l'ultime acte de Destiny 2, gagnant du temps et de l'argent dans le processus. Ce qui pourrait peut-être expliquer son scénario transparent, sa Neomuna vidée de toute présence humaine, sa durée de vie extrêmement courte et son raid à deux boss seulement. Un simple hasard ou du Bungie tout craché ? On vous laisse décider.