Notre guide des classes de la bêta de Diablo 4

En ce mois de mars, Sanctuaire ouvre une nouvelle fois ses portes aux aventuriers téméraires lors de la bêta de Diablo 4. Voici notre guide des classes disponibles pendant ce test.

Plus de dix ans après nos dernières péripéties dans les Cieux et les Enfers, Diablo 4 fait une apparition remarquée en ce mois de mars. La suite de la célèbre franchise de jeux hack'n'slash qui sera disponible d'ici à la fin juin, saute sur le devant de la scène ce week-end avec l'arrivée de sa bêta. Cette période de test du jeu sera ouverte dans un premier temps aux joueurs ayant précommandé Diablo 4, avant un week-end entièrement ouvert au public dès le 24 mars prochain. Si vous souhaitez vous aussi reprendre du service et fouler à nouveau les terres désolées de Sanctuaire, voici un petit guide sur les différentes classes présentes pendant cette bêta.

Pourquoi choisir le Barbare ?

© Blizzard

Montagne de muscles et d'objets tranchants, le Barbare fait son grand retour dans Diablo 4. Ce spécialiste du combat au corps à corps se base sur ses compétences physiques et ses résistances pour semer le chaos dans les rangs de armées des Seigneurs Démons. En combat, le Barbare se base sur le principe de la Fureur, une métrique qui augmente au cours des affrontements et qui lui permet de débloquer progressivement sa pleine puissance. Il possède une excellente durabilité grâce à différents sorts de contrôle (Cri de Guerre, Onde de Choc) et de déplacement (Bond) et des dégâts très conséquents basés sur la Force, principalement de nature physique grâce à ses stéroïdes (Appel des Anciens, Marteau des Anciens). Dans Diablo 4, il pourra s'équiper d'un arsenal étendu avec pas moins de trois types d'armes en même temps (contondante à deux mains, tranchante à deux mains et deux armes à une main) ce qui lui permettra de profiter de nombreux bonus sur ses objets légendaires. C'est d'ailleurs ce petit détail qui en fait l'une des classes avec le plus de variations de build possibles.

DPS solide comme un rock

Utilité de groupe

3 armes différentes Mêlée uniquement



Pourquoi choisir la Sorcière ?

© Blizzard

Pourquoi ne pas continuer par le personnage le plus éloigné du Barbare possible ? La Sorcière représente le mage de Diablo 4. Au lieu de compter sur ses simples prouesses physiques pour vaincre les ennemis de Sanctuaire, elle se base sur une ribambelle de sorts pour geler, immoler, ou électrocuter ses ennemis. Vous l'aurez compris, les Sorcières utilisent les forces de la nature en ayant accès aux éléments de feu, de glace et d'électricité, et profitent grandement de l'Intelligence. Elle se positionnent en temps que l'un des plus gros DPS du jeu avec un excellent contrôle sur les groupes d'ennemis. Typiquement faible au corps à corps, elle doit manier les éléments afin de rester à bonne distance de ses adversaires, en ralentissant les démons trop proches avec Blizzard par exemple, ou en s'enfuyant grâce à sa téléportation. Elle peut s'équiper d'un bâton, d'une arme à une main et d'un focalisateur de sorts, et possède le pouvoir de l'Enchantement. L'Enchantement lui permet de combiner certains de ses sorts pour des effets encore plus dévastateurs. Un choix idéal pour les adeptes de magie et de gros dégâts mais qui reste l'un des personnages les plus fragiles du jeu.

Immense DPS de zone

Grande mobilité

Visuellement impressionnant Aucune survivabilité

Distance uniquement



Pourquoi choisir le Voleur ?

© Blizzard

Encore un grand classique des jeux de rôle, le Voleur rejoint également le catalogue des classes disponibles dans Diablo 4. Comparable au Chasseur de Démons de Diablo 3, il sera l'une des classes les plus flexibles de Diablo 4. Pouvant équiper des armes à une main et une arme à distance, il est le choix idéal pour les amateurs de variation. Le Voleur est agile, fait de gros dégâts mais est, tout comme la Sorcière, l'un des personnages les moins résistants du jeu. Ses dégâts physiques reposent beaucoup sur les effets de poison et d'ombre, et il possède quelques outils de contrôle de foule grâce à ses différents pièges. Lorsqu'il attaque, il génère de l'énergie qu'il dépense ensuite en utilisant ses compétences, et il génère des points de combos permettant différents stéroïdes sur ses attaques spéciales. En général, les Voleurs (ou Rogue) basent leur équipement sur l'Agilité.

Très gros DPS

Versatilité Distance/Mêlée

Très grande mobilité Aucune survivabilité

Combos à connaître



Pourquoi choisir le Druide ?

© Blizzard

Quand on parle de versatilité, le Druide est l'un des archétypes des jeux Blizzard qui risque d'être très vite mentionné. Lanceur de sorts tout comme la sorcière, le Druide canalise les forces de la nature pour adapter sa façon de combattre. Il est adepte de la métamorphose lui permettant de se transformer périodiquement en ours-garou ou en loup pour plonger dans la mêlée, mais c'est aussi un habile lanceur de sorts élémentaires. En plus de cela, il a la possibilité d'être accompagné de nombreux compagnons, animaux ou végétaux. C'est littéralement l'homme à tout faire de Diablo puisqu'il peut générer des dégâts magiques et physiques. Il peut être équipé d'un bâton et d'une arme à une main. Il s'agira sans aucun doute de l'une des classes les plus durables du jeu, profitant de la forme ours pour pouvoir se positionner en tank du groupe.

Jack of all trades (bon partout)

Durabilité à toute épreuve

Familiers Master of none (excellent nulle part)

Peu d'armes disponibles



Pourquoi choisir le Nécromancien ?

© Blizzard

Solitaire, paria, le Nécromancien rejoint silencieusement le groupe des aventuriers de Diablo 4. Cet adepte de la magie noire, exclu de la société pour ses pratiques indignes, reprend du métier dans cette nouvelle aventure. Sa spécialité ? Utiliser le sang, les os et les ombres pour invoquer des hordes de squelettes meurtriers, voler de la vie aux ennemis et infliger de lourdes malédictions. Il peut s'équiper d'une faux et d'un bouclier s'il préfère se jeter dans la mêlée, tout comme d'un phylactère si il favorise les dégâts à distance. Il doit gérer sa barre d'Essence qui agit un peu comme l'énergie du Voleur, mais aussi les cadavres de ses ennemis. En effet, en tant que Nécromancien, les dépouilles de vos adversaires constituent une ressource de dégâts potentiels si vous choisissez de les faire exploser, ou d'alliés par dizaines si vous souhaitez plutôt contrôler les morts. Le Nécromancien est l'une des classes les moins mobiles du jeu mais bénéficient d'une assez bonne survivabilité grâce à ses nombreux sorts de protection, son bouclier et son drain de vie. Un choix idéal pour tous les amateurs de métal et de style.

De gros dégâts permanents

Un style sans pareil

Une très bonne survivabilité Très peu de mobilité

Une gestion de ressources alambiquée



Quand a lieu la bêta de Diablo 4 ?

La bêta de Diablo 4 se divise en deux période, la première, l'accès anticipé, commence le 17 mars prochain à 17h pour les joueurs ayant précommandé le jeu, et se terminera le 19 mars à 20h. La bêta ouverte (pour tous les joueurs) se tiendra quant à elle entre le 24 mars à 17h et le 26 mars à 20h. On la retrouvera sur PC via Battle.net, PS5 et Xbox Series. Seuls le prologue et l'Acte 1 du jeu seront jouables et le niveau de votre personnage sera limité à 25.