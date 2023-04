ASUS ROG Ally : prise en main de la première console ASUS

ASUS a surpris sa communauté en dévoilant sa toute première console portable. Pensée comme une concurrente directe au Steam Deck, nous avons pu la prendre en main avant sa sortie officielle.

La console ROG Ally de chez ASUS n'est pas un poisson d'avril ! Nous avons même pu essayer cette dernière au sein des locaux de la firme pendant plusieurs sessions de jeu afin de se faire un premier aperçu de cette machine.

Il faut dire que la sortie de la ASUS ROG Ally a tout d'un petit événement. Il s'agit de la première véritable console de l'entreprise que l'on connait davantage pour ses ordinateurs portables et accessoires de gaming. Retrouvez toutes les dernières informations ainsi que notre prise en main exclusive de la console nomade ASUS ROG Ally.

Notre prise en main de la ASUS ROG Ally

Notre première prise en main de la ASUS ROG Ally est rassurante. © Linternaute / Julian Madiot

N'y allons pas par quatre chemins : si notre prise en main de la ROG Ally n'aura duré que quelques minutes, notre première impression reste plutôt bonne. La console s'inspire très clairement de la Steam Deck de Valve pour proposer un produit à la fois portable, mais pouvant être branchée à un parc informatique pour être utilisée comme ordinateur.

Premier bon point pour la ROG Ally : son poids. La console de chez ASUS pèse à peine plus de 600 grammes, ce qui est en dessous du poids du Steam Deck. Si cette différence se ressentait déjà lors de nos premiers essais, gageons qu'il s'agira plutôt d'un véritable argument lors de plus longues sessions de jeu.

La ROG Ally de chez ASUS tient bien en main. Les grips de la console sont agréables au toucher, et vous ne devriez pas avoir de mal à l'utiliser un peu partout. Nous émettons cependant un peu plus de réserve sur ses boutons dont les retours et sensations restaient assez timides lors de notre première prise en main. Nous sommes loin des boutons d'une véritable manette professionnelle, mais il est toujours possible d'en coupler une à la ROG Ally pour profiter de vos périphériques préférés.

Autre point fort de la ASUS ROG Ally par rapport au Steam Deck : ses deux haut-parleurs frontaux. ASUS a fait le choix de ne pas équiper sa console nomade d'un trackpad pour bénéficier de deux haut-parleurs qui semblaient de très bonne qualité pendant nos essais. Les différentes restitutions sonores de notre jeu d'essai (Cyberpunk 2077) semblaient meilleure par rapport au Steam Deck.

Les deux haut-parleurs de la ASUS ROG Ally semblent garantir un bon rendu audio. © Linternaute / Julian Madiot

Abordons rapidement les performances de la ROG Ally. Comme mentionné plus haut, nous avons pu essayer Cyberpunk 2077 en très bonne qualité avec différentes options (60 ou 120 HZ, 720 ou 1080p...). Ces différents choix devraient grandement influencer l'autonomie de la console. Qu'il s'agisse d'une configuration élevée ou modeste, nos sessions de jeu restaient agréables, et nous n'avons constaté aucun ralentissement ou freeze du jeu. Voilà qui est rassurant et a de quoi nous tenir en haleine jusqu'à la sortie de la console !

Quelles sont les performances et les caractéristiques de la ROG Ally ?

La ASUS ROG Ally est une console nomade lancée prochainement par ASUS. Quand nous disons "nomade", nous parlons d'un produit pouvant à la fois s'utiliser de façon portable, mais également sur un grand écran en la connectant à un dock ou un câble HDMI. Si cette configuration peut rappeler la célèbre Nintendo Switch, les ambitions d'ASUS avec la ROG Ally sont bien différentes : point de jeux Nintendo au programme, mais l'intégralité de vos jeux disponibles sur PC !

La ASUS ROG Ally tourne sur un environnement Windows. Cela signifie donc que tout jeu ou application compatible avec Windows est susceptible d'être disponible sur la ROG Ally. La console est notamment capable d'analyser vos différentes plateformes de jeux (Steam, Epic Games, Battle.Net...) afin de créer une bibliothèque regroupant tous vos titres disponibles et compatibles.

La console de chez ASUS dispose d'un processeur dédié baptisé AMD Ryzen Z1. Ce dernier devrait permettre à la console de faire tourner une grande majorité de jeux, même récents, en excellente qualité. Il a notamment déjà été annoncé qu'il était possible de régler la console sur différents modes d'utilisation afin d'économiser la batterie ou délivrer le maximum des performances disponibles.

Ces différents réglages d'utilisation se situent notamment autour de l'écran de la ASUS ROG Ally. Ce dernier, protégé par un verre Gorilla Glass Victus, dispose notamment d'une luminosité maximale de 500 Nits selon la marque. Il est possible de profiter d'une qualité d'image 1080p avec un taux de rafraichissement de 120 Hz sur vos jeux préférés. Afin de gagner un peu d'autonomie, la console est capable de diminuer les performances de son écran en passant à une qualité d'image de 720p et un taux de rafraichissement de 60 Hz.

Quel prix pour la ROG Ally ?

Le prix de la console ROG Ally n'a pas encore été annoncé, mais en considérant ses performances, il est probable que son coût soit assez élevé. On peut s'attendre à 200€ de plus en considérant les performances espérés. Cependant, Asus affirme que le prix sera compétitif par rapport aux autres produits similaires du marché.

Notre première prise en main laisse également deviner que la ROG Ally sera un peu plus puissante que sa principale concurrente. Par conséquent, on peut s'attendre à ce qu'il se situe dans une fourchette de prix proche de celui du Steam Deck. Pour info, le Steam Deck existe en trois versions, avec trois différents prix :

La version 64 Go : 419 €

La version 256 Go : 549 €

La version 512 Go : 679 €

Quelle est la date de sortie de la ROG Ally ?

Il n'y a aucune information officielle sur la date de sortie de la console, mais on peut s'attendre d'après les fuites à ce que celle-ci voit sa sortie en 2023. Republic of Gamers a ouvert un lien public pour soumettre vos emails afin d'être informés de la date précommande. Cela pourrait être une tactique afin de savoir le nombre approximatif des Gamers intéressés à mettre les mains sur la nouvelle console d'Asus. On vous tient au courant des dernières informations concernant la ROG Ally, son prix et sa date de sortie.