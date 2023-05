Découvrez les premières images de la nouvelle console portable Playstation Project Q

Si la PS5 assure à Sony une présence de taille sur le marché des consoles de salon, son ambition se porte aussi sur le marché des consoles portables avec son nouveau "Project Q".

Nintendo DS, Gameboy, PSP... Les années 2000 ont connu bien des consoles portables. Un marché alors florissant sur lequel les fabricants de consoles investissaient à cœur joie jusqu'à l'arrivée des smartphones, eux qui ont progressivement remplacé les consoles portables dans nos divertissements itinérants. Aujourd'hui les choses ont bien changé, Nintendo et Valve sont aujourd'hui les seules entreprises à proposer des consoles de jeu portables, tandis que les grands éditeurs de jeu se concentrent pour la plupart sur le marché des jeux mobiles. Seulement, il semblerait que Sony ait une autre idée : le fabricant nippon est en train de développer une nouvelle console mobile un peu spéciale, prénommée Project Q.

La Playstation Q Lite, nouvelle PSP ?

Une nouvelle fois, Tom Henderson, journaliste et insider respecté de l'industrie vidéoludique avait raison. Sony est bien en train de développer un nouveau modèle de Playstation Portable, nommée pour l'instant Project Q. Selon les quelques informations qui ont fuité sur ce nouveau projet, cette petite machine ne serait pas à proprement parler une console portable, mais plutôt un moyen d'accéder à ses jeux Playstation 5 hors de chez soi. Une sorte de compagnon de la console de salon en somme, qui permettrait de jouer à ses jeux en 1080p et à 60fps via Remote Play. Bien entendu, la Playstation Project Q requerrait une constante connexion à internet pour fonctionner, reste à savoir si des options de connexion en 5G seront disponibles pour pouvoir y jouer en dehors de chez soi.

Quant à son design, Sony a révélé les premiers visuels de la console, qui ne sont pas sans rappeler une manette DualSense avec un immense écran LED en son centre. Bien entendu, les designs de cette petite console sont amenés à changer.

Cette nouvelle information s'inscrit parfaitement dans l'actualité de Sony puisqu'il semblerait que le constructeur nippon soit sur le point d'annoncer une seconde phase de l'univers PS5. En effet, les rumeurs vont également bon train sur l'avenir de la console de salon qui pourrait se voir offrir un nouveau modèle courant 2024, sous la forme d'une Playstation 5 Pro. Affaire à suivre.