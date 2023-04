Entre previews décevantes et jeu à 30 fps sur Xbox, Redfall inquiète à raison

Redfall est la nouvelle création des respectés studios Arkane, un shooter coopératif en open-world aux promesses nombreuses, qui donne de très mauvaises premières impressions au public mais pas que.

L'une des sorties les plus attendues de l'année 2023 n'est ni Zelda, ni Final Fantasy 16, ni Star Wars : Jedi Survivor. Non, il s'agit d'une nouvelle création du studio français Arkane. Une nouvelle entrée nommée Redfall et présentée comme un shooter en open-world et en coopération, ou quatre joueurs pourront parcourir et libérer une île infestée de vampires au cours d'une aventure scénarisée. Sur le papier tout semble intéressant dans Redfall, Arkane a la réputation de créer des univers uniques, est habitué au genre FPS et connaît son sujet lorsqu'il s'agit de développer un gameplay très bac-à-sable offrant beaucoup d'options aux joueurs. Mais seulement voilà, après des previews et des premières images de gameplay qui sont loin d'avoir fait l'unanimité, Arkane a annoncé que le jeu tournerait à 30 fps seulement sur Xbox Series X. Une coup dur pour un jeu qui se pose en exclusivité Xbox.

Les mauvaises nouvelles s'enchaînent pour Redfall, le nouveau shooter d'Arkane Studios. Cette semaine, les équipe du studio français ont annoncé que le jeu ne sortirait affublé que d'un seul mode de graphismes sur console dans un premier temps, limitant l'expérience de jeu à du gameplay en 4K mais à 30 images par seconde seulement. Un coup dur pour tous les joueurs console qui attendaient beaucoup de cette exclusivité Xbox, et qui devront composer avec le framerate des consoles des années 2000.

Cette mauvaise nouvelle paraît juste après la publication d'une preview du jeu de la part d'IGN, preview qui a déchaîné des vagues de critiques sur Youtube et sur le web pour plusieurs raisons. Premièrement, le niveau de jeu du journaliste tenant la manette est exécrable, rendant les quelques séquences de combat difficiles à regarder sans s'arracher les yeux, vraiment, on vous la met juste ci-dessous pour une petite pause comique dans votre lecture. Deuxièmement, les quelques images de combat et d'exploration ont été légitimement pointées du doigt comme décevantes. Rien ne semble unique dans ce shooter en monde ouvert, qui semble avoir pour seul point positif de remplacer les zombies par des vampires. Les environnements semblent génériques, représentant les vues et revues campagnes américaines (Fortnite bis en somme), les animations sont pauvres, les combats affreusement raides... Le tout observé en seulement quelques minutes de gameplay.

Par ailleurs, notons que ces observations font écho à l'une des previews écrites du jeu parues le 22 mars dernier, celle de PC Gamer. Là où de nombreux journaux n'ont pas caché leur excitation après avoir passé 90 minutes à jouer à cette future sortie, n'hésitant pas parfois à le soulever au rang de possible "jeu de l'année", la rédaction de PC Gamer a quant à elle a émis des doutes sur sa qualité, n'hésitant pas à le qualifier de "chute triste de la part de l'iconique studio Arkane". Notons que Robin Valentine, l'auteur, a relevé de nombreux points négatifs dans sa preview, points qui pourraient vous rappeler quelque chose : environnements génériques et graphismes pauvres, monde vide et sans vie à l'exception des quelques groupes d'ennemis, absence d'incitation à l'exploration, absence d'interaction avec l'environnement, donjons répétitifs et ennuyants, combats sans intérêt particulier, animations pauvres... La liste est longue et ressemble étrangement aux premières impressions du public quatre semaines plus tard, après la publication des premières séquences de gameplay du jeu.

Alors sans nous avancer sur la véracité totale des impressions de PC Gamer, il nous semblait cependant important de rappeler l'existence de cette preview édifiante à l'approche de la sortie du jeu, et d'ainsi souligner la pertinence du regard critique du public un mois plus tard. A noter également que tous les journaux ayant eu la chance de tester Redfall ont malgré tout souligné quelques similaires points négatifs dans leurs critiques pourtant souvent dithyrambiques. Notamment le vide de son monde ouvert comme le souligne IGN France, ou l'absence de vrai impact du scénario selon Gamereactor. Côté français JVC reste positif mais souligne des graphismes datés, des animations pauvres, et une narration bien trop classique.

Loin de nous l'idée de démonter Redfall avant sa sortie, mais plutôt de rassembler les marqueurs qui semblent justifier les doutes du public. Non, les joueurs ne sont pas fous ; malgré des previews globalement très voire trop positives, les premières critiques journalistiques de Redfall mentionnent des impressions d'inachevé. Plus grave encore, elles parlent également d'animations datées et d'environnements vides. Deux éléments inquiétants pour un shooter en monde ouvert.

Par ses premières images, Redfall semble se présenter comme un titre oubliable, comme une tentative de jeu grand public par un studio acclamé pour ses jeux intriqués et niches. Ajoutez à cela 30 images par seconde sur Xbox Series et vous sentirez peut être un léger arôme de désastre qui n'est pas sans rappeler celui de Gotham Knights, sorti techniquement dépassé, vide, et à 30 images par seconde sur consoles. Maintenant, en tant que fans de jeux vidéo, il ne nous reste plus qu'à prier pour qu'Arkane nous prouve triomphalement l'impertinence de nos inquiétudes.

Redfall s'est montré en détail hier lors du Developer Direct d'Xbox et Bethesda. Une séquence de dix minutes de gameplay qui s'est conclue par une information de taille, le jeu est prévu pour le 2 mai 2023 pour une sortie exclusivement sur PC et Xbox Series. Il sera aussi disponible dans le Xbox Game Pass dès le premier jour. Malheureusement pour les joueurs Sony, le jeu ne devrait pas sortir sur Playstation 5 et restera une avancée de plus d'Xbox dans la guerre des exclusivités jeu vidéo.