Test de Dead Island 2 : une résurrection qui vaut le coup ?

Après plus d'une décennie, Dead Island est de retour avec un deuxième épisode. Un nouveau chapitre dans cette saga apocalyptique que notre rédaction a pu tester en détail

Petit retour en arrière. Nous sommes en 2011, le monde découvre la chanteuse Adèle et l'iPhone 4S, le dernier Harry Potter sort dans les salles de cinéma et un studio modeste s'attèle à la conception d'un nouveau jeu de survie apocalyptique : Dead Island. Quelques mois plus tard, ce jeu débarque sur Playstation 3, PC et Xbox 360 et rencontre un succès mérité, salué pour son ambiance aussi loufoque qu'authentique, ses personnages hauts en couleurs et son gameplay jouissif. Pour Techland, c'est la consécration, le studio développe sa propre franchise, Dying Light et part faire cavalier seul non sans avoir fourni aux fans de Dead Island un DLC réussi en 2013, Dead Island Riptide. Depuis, notre fameuse série de jeux de survie sous les tropiques tombe dans l'oubli, après divers projets de second épisode abandonnés par Deep Silver.

Nous voici maintenant en avril 2023 et l'éditeur américain a fait le choix de ressusciter sa populaire franchise. Cette fois-ci développé par Dambuster Studios, Dead Island 2 que l'on pensait mort et enterré après plusieurs projets raté est disponible depuis le 21 avril 2023 et se targue de proposer une expérience grisante dans les environnements quasi-photoréalistes. Le jeu ne cache pas son ambition et compte proposer une expérience grisante en solo comme en multijoueur. Notre rédaction a pu tester Dead Island 2 en détails et vous donne son avis.

Une claque technique

Si vous avez eu l'occasion de jouer à Dead Island premier du nom, vous aurez probablement remarqué le contraste entre sa brutalité sans concession et son ton très léger. Le scénario et les dialogues n'hésitent pas à associer humour et démembrement, en plongeant votre protagoniste dans des situations aussi drôles que dramatiques. Et sur ce plan là, Dambuster Studios a retenu sa leçon, honorant le travail de Techland et nous proposant un Dead Island 2 à l'image de son aîné. Car Dead Island 2, bien que proposant une certaine forme de liberté dans son exploration, doit presque être vu comme une histoire interactive. Sa force réside dans ses personnages hauts en couleurs, aux visages parfois familiers particulièrement bien animés, et dans ses dialogues riches en références contemporaines tombant quelquefois dans une lourdeur parfaitement adaptée à son contexte. Dambuster n'a d'ailleurs pas hésité à répéter les références à l'univers de George Romero, celui que l'on nomme souvent le Père des Films de Zombies, dans cette histoire qui mêle stars de cinéma, nantis désabusés, influenceurs déconnectés et vétérans traumatisés. Pour info, le jeu vous lâche quelques jours après la perte de contrôle de Los Angeles par les autorités, et vous transportera de ses collines élitistes à ses plages dévastées.

C'est beau, très beau © Deep Silver

L'autre point fort de Dead Island 2 réside également dans sa technique. On a rarement pu apprécier des graphismes aussi photoréalistes dans le monde du gaming. Sans exagérer, les environnements de Dead Island 2 sont à couper le souffle et n'ont rien à envier à Cyberpunk 2077. Alors bien entendu, le jeu reste un monde semi-ouvert divisés en différentes zones ce qui permet une plus grande marge de manœuvre pour allier ambition graphique et performances. Mais chaque zone est extrêmement travaillée, détaillée à tel point qu'on se demanderait si les équipes de Dambuster Studios ne sont pas allées faire un tour à Los Angeles pour prendre quelques photos de ses maisons indécentes et de ses égouts répugnants. Côté animations rien à redire, les zombies tombent en morceaux au fur et à mesure de vos coups dans des séquences de combat d'un gore presque rafraîchissant. L'environnement autour de vous est très interactif, les tuyaux se percent, les bidons explosent et répandent leur contenu sur le sol, les vitres éclatent sous la chaleur, on vous le répète : la technique de Dead Island 2 est impressionnante. Le seul petit bémol arrive en mode coopération quand on peut observer son camarade courir ou se battre. Disons que nos actions en jeu rendent légèrement moins bien vues de l'extérieur, mais rien de grave.

L'arbalète qui parle, petite glissade © Linternaute/JV

Un gameplay jouissif, mais peut être un peu trop

Dead Island 2 est une petite épopée, certes, mais reste avant tout un jeu de survie en plein apocalypse zombie, faisant des combats l'essentiel de son gameplay. Il faut savoir que ce jeu ne se place pas comme une simulation, alors faites une croix sur la faim, la soif, la fatigue et autres classiques du genre survival-horror. Une arme dans votre main, des soins dans votre sac et une grenade dans votre poche et vous voici partis dans les rues de Los Angeles, démontant joyeusement tout ce qui n'arrive plus à aligner trois syllabes et présente un fort penchant pour la chaire fraîche. La barre était assez haute au vu de ce qu'avait réussi à nous proposer Techland il y a plus de dix ans, et Dambuster s'est ici surpassé. Chaque arme vous offre des sensations différentes, les vibrations à la manette et les démembrements aidant grandement à l'immersion d'ailleurs, ce qui vous encourage à tester différentes combinaisons d'armes et de modifications dans différentes situations.

Car en effet, vous avez une nouvelle fois l'option de fabriquer et d'appliquer différentes améliorations et modifications à vos petits jouets. Il vous faudra pour cela récupérer les ressources nécessaires à leur fabrication, présentes en nombre tout autour de vous, et récupérer des plans à travers l'exploration ou la complétion de différentes quêtes. La personnalisation des armes est essentielle à votre progression (et à votre amusement), et sur ce point là, une nouvelle fois, Dambuster a fait du très bon travail.

La personnalisation, gros point fort © Deep Silver

Côté progression, votre personnage se développera de différentes manières. Bien entendu, on retrouve le classique système d'expérience et de niveaux mais associé cette fois ci à un arbre de compétences en forme de cartes à collectionner. En effet, en complétant des quêtes, progressant dans l'histoire principale ou en explorant simplement les environs, vous débloquerez des cartes de personnage modifiant et/ou améliorant vos compétences de base, et vous offrant différents passifs plus ou moins efficaces. Seulement, les emplacements où équiper ces différentes cartes sont limités et leur disponibilité est définie par votre progression dans l'histoire principale. Vous ne débloquerez donc le plein potentiel de votre personnage qu'assez tard dans votre partie et il vous faudra évidemment trouver toutes les cartes possibles pour étendre vos options de personnalisation. Un système original, qui ne sera pas forcément du goût de tous, mais qui apporte en définitive beaucoup de profondeur à cette baston quasi-permanente.

Des combats trop peu punitifs © Deep Silver

Vous l'aurez compris, les combats sont jouissifs dans Dead Island 2, faisant du jeu le défouloir idéal où se plonger seul ou avec des amis. Seulement, offrir autant de plaisir au joueur se fait ici aux dépends de la difficulté du jeu. En effet, Dead Island 2 est très facile, trop facile, même pour des joueurs ayant peu d'expérience avec une manette ou une souris. C'est d'ailleurs son plus grand défaut. Mourir dans Dead Island 2 n'est absolument pas punitif ; une fois votre personnage tombé, vous voici ressuscité quelques mètres plus loin, vos armes et vos ressources intactes, et les zombies dans le même état qu'au moment où la mort est venue vous cueillir quelques secondes plus tôt. Là où des joueurs moins réguliers pourront profiter d'une aventure parfaitement taillée pour être agréable, les joueurs expérimentés y verront ici un gros problème. Le menu principal du jeu étant dénué d'une possible sélection de mode difficulté, il vous faudra donc vous tourner vers un éventuel New Game + (que l'on retrouvait traditionnellement dans les jeux de la franchise), pour retrouver un peu de challenge.

Conclusion

Ressusciter un jeu plus de dix ans après sa dernière itération en changeant de studio de développement, c'est évidemment prendre un risque. Et pour Deep Silver, le pari est réussi. Dambuster Studios a fourni un travail impressionnant de justesse dans ce second volet, tant sur le plan technique que sur celui du scénario. Même deux semaines avant sa sortie et en l'absence de patch jour 1, Dead Island 2 était quasiment parfait, mis à part quelques bugs graphiques pendant les cinématiques et chutes de fps ça et là. Seule la coopération nécessite un peu de travail de la part des équipes de Dambuster, notamment dans l'équilibrage entre deux personnages de niveaux différents, la physique des objets lancés et les performances.

Au delà de ces quelques défauts, Dead Island 2 est une réussite. Le jeu nous transporte avec brio dans le monde absurde des personnes les plus riches de la planète, le sang et les viscères ajoutant un peu plus à l'indécence des villas à six salles de bain. Chaque environnement est travaillé jusque dans ses moindres détails, tout comme ses personnages caricaturaux dont les exultations malvenues et crises de nerfs justifiées cachent souvent une profondeur d'écriture inattendue (mention spéciale au vétéran Patton). Les inspirations de l'univers de George A. Romero sont assumées et particulièrement fines, en faisant de très beaux clins d'œil au regretté Père des Films de Zombies. Mais malgré une histoire déjantée et des combats jouissifs, le jeu souffre réellement d'un problème de difficulté, se transformant bien trop souvent en promenade meurtrière dans la Ville des Anges plutôt qu'en lutte acharnée pour la survie. Gardons cependant en tête que ce défaut majeur n'est en aucun cas irrésolvable par les équipes de Dambuster.

Dead Island 2 Environnements interactifs et impressionnants

Ecriture fun à défaut d'être fine

Combats jouissifs

Un jeu sans prise de tête

Une B-O de très grande classe Difficulté non-réglable

Morts trop peu punitives

Quelques soucis techniques en coopération

Quand sort Dead Island 2 ?

En bref, Dead Island 2 reprend parfaitement la partition laissée par son respecté aîné, la modernise, et en fait l'une des expériences les plus techniquement impressionnantes que l'on ait vues récemment. Le jeu sera disponible le 21 avril prochain sur PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One et PC. Une sortie attendue depuis plus de dix ans par des fans qui seront heureux de retrouver un jeu de combat complet aux graphismes impressionnants. Le jeu se pare également d'un passe de saison qui comprendra ses futures extensions.

Il y aura-t-il un mode coop dans Dead Island 2 ?

Bien évidemment, Dead Island 2 compte un mode coopératif qui vous permettra de compléter entièrement sa campagne avec vos amis. Pouvant accueillir de 1 à 4 joueurs, chaque partie est associée à la progression du joueur hôte. Les personnages plus haut niveau que celui de l'hôte voient leur niveau réduit, mais peuvent effectuer des quêtes déjà accomplies. Seules les caches et les fusibles restent dans un état similaire au leur dans la campagne de votre slayer.