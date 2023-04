Apex Legends : trailer, gameplay... Découvrez toutes les nouveautés de la saison 17

Apex Legends prépare l'arrivée de sa nouvelle saison, Arsenal. Une nouvelle arrivée de contenu marquée par une toute nouvelle légende et de grosses modifications de gameplay.

Avec sa quinzaine de millions de joueurs actifs chaque semaine, Apex Legends domine toujours la catégorie des Battle Royale. En proposant une expérience très différente de ses concurrents, Respawn s'est assuré une myriade de fans, séduits par le dynamisme de ce shooter pas comme les autres. Aujourd'hui, plus de 4 ans après sa sortie, le jeu entre dans sa 17e saison de contenu, une nouvelle arrivée de nombreux changements qui arrive après une saison 16 déjà assez révolutionnaire. Au menu, une nouvelle légende, de nouveaux points d'intérêt, des modifications du mode classé et bien d'autres nouveautés que l'on vous détaille juste ci-dessous.

Commençons par le plus important, la saison 17 d'Apex Legends démarrera le 9 mai prochain à 18h heure française environ. C'est du moins l'heure habituelle des patchs de la part de Respawn. Vous aurez donc jusqu'au 9 mai pour compléter votre passe de combat de la saison 16, Festivités, et y récupérer toutes les récompenses qu'il contient.

Quelles sont les nouveautés de la saison 17 d'Apex Legends ?

Une nouvelle légende

La saison 17 d'Apex Legends est nommée Arsenal, en référence à la nouvelle légende qui rejoint les rangs des concurrents des jeux Apex : Ballistic. Teasé par des fuites diverses juste avant la sortie de la saison 16, Ballistic, de son vrai nom August Brinkman, se place dans la catégorie des légendes Assaut et se spécialisera dans le combat rapproché. On vous laisse découvrir son passé dans ce trailer d'histoire de la saison 17.

Légende déchue des jeux Thunderdome, Ballistic reprend du service dans les compétitions Apex. Mais qu'en est-il de ses compétences ? Pour l'instant, peu d'informations de la part de Respawn, mais d'anciens leaks avaient déjà dévoilé une partie de son kit. Ballistic possèderait pour passif de pouvoir transporter 3 armes, sa capacité tactique permettrait d'enrayer les armes de ses adversaires, et son ultimate boosterait les armes de ses coéquipiers pendant un certain temps. Pour plus de précisions, il faudra se tourner vers le trailer de gameplay de la saison 17, prévu pour le 26 avril prochain.