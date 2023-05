Star Wars Jedi Survivor à 10 euros pour l'achat d'une Xbox !

La Fnac propose actuellement une grosse offre pour l'achat d'une Xbox Series S. En achetant cette console de chez Microsoft, vous bénéficiez du tout dernier jeu Star Wars Jedi Survivor pour seulement 10 euros !

La Xbox Series S est une excellente console de chez Microsoft au prix déjà peu élevé. La Fnac propose plusieurs promotions encore plus intéressantes puisqu'elles vous permettent de disposer de plusieurs jeux à tout petit prix ! Parmi les bons plans disponibles, il est possible de bénéficier du tout dernier jeu Star Wars Jedi Survivor à seulement 10 euros pour l'achat d'une Xbox Series S. Une bonne affaire quand on sait que le titre en question est sorti il y a seulement quelques jours et toujours affiché aux alentours de 70 euros en magasin.

L'autre grosse promotion vient d'un pack avec la Xbox Series S et plusieurs jeux. Proposé à seulement 299,99 euros, cet ensemble regroupe la console de chez Microsoft et trois packs de bonus pour des jeux en ligne qui feront vos soirées en multijoueur : Fortnite, Fall Guys et Rocket League. Il est alors possible d'ajouter Star Wars Jedi Survivor à votre panier pour en bénéficier à seulement 10 euros !

Console Microsoft Xbox Series S Blanc Neuf à partir de 276,99 € Occasion à partir de 238,00 € Fnac 299,49 € 276,99 € Voir Fnac 299,49 € 238,00 € Voir

Console Xbox Series S 512go Flamingo Neuf à partir de 289,00 € Occasion à partir de 258,88 € Cdiscount 289,00 € Voir

Amazon 299,90 € Voir

Rakuten 299,99 € Voir

Fnac 299,39 € Voir

Electro Dépôt 298,86 € Voir

LDLC.com 299,95 € Voir

Micromania 299,99 € Voir

Darty 337,17 € Voir Amazon 299,90 € 258,88 € Voir

N'oubliez pas d'ajouter Star Wars Jedi Survivor à votre panier en cliquant ici

Un des jeux de l'année pour seulement 10 euros sur Xbox Series S

Suite très attendue de Star Wars Jedi Fallen Order, le jeu Star Wars Jedi Survivor suit les aventures de Cal Kestis, un jeu jedi qui doit survivre et s'en sortir dans une galaxie toujours gouvernée par l'Empire Galactique. Au cours du jeu, vous ferez la rencontre de nombreux alliés et ennemis. Apprenez à manier le sabre laser, l'arme emblématique des chevaliers Jedi, ainsi que la Force pour venir à bout de vos adversaires ! Un jeu d'action et d'aventure prenant qui s'impose déjà comme l'un des cartons de cette année 2023.