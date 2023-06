Le futur des MMORPG est arrivé et vous n'en croirez pas vos yeux

Le jeu vidéo passe dans une nouvelle ère avec l'arrivée de titres très ambitieux comme Chrono Odyssey. Un MMORPG coréen qui risque de rencontrer un énorme succès. Voici pourquoi.

Parmi les catégories de jeux les plus populaires, on retrouve sans conteste les MMORPG. Ces jeux de rôle massivement multijoueur ont longtemps représenté le fleuron du gaming, notamment dans les années 2000 où des titres comme World of Warcraft ou Guild Wars ont longtemps dominé un marché extrêmement compétitif. Mais aujourd'hui, la situation a changé, World of Warcraft n'est plus que l'ombre de lui-même et a laissé un grand vide que peinent à combler quelques tentatives plus modernes comme Final Fantasy 14, Black Desert ou encore le décevant New World. En bref, le genre des jeux massivement multijoueur a grandement besoin d'un nouveau porte-étendard, ce que pourrait devenir Chrono Odyssey.

Développé par le studio coréen Npixel, ce nouvel MMORPG a la particularité d'être basé sur le moteur graphique Unreal Engine 5, de quoi lui donner un cachet graphique assez impressionnant, à l'heure ou la next-gen de matériel a déjà inondé le marché des PC et consoles de salon. Chrono Odyssey s'est récemment révélé à travers un trailer de gameplay qui a eu le don d'émerveiller même les plus blasés des fans de MMO. On vous laisse l'apprécier en vidéo.

A quoi ressemble le gameplay de Chrono Odyssey ?

Au delà de ses graphismes de haute qualité, Chrono Odyssey propose un gameplay en monde ouvert avec des combats en temps réel. On peut d'ailleurs apercevoir les quelques compétences de base des classes du jeu, (l'Épéiste, le Ranger, le Sorcier, le Berserker, le Paladin et l'Assassin) parmi lesquelles on reconnait des archétypes bien connus des jeux de rôle. Le jeu compte également proposer des phases de combat de boss à grande échelle, pouvant réunir plusieurs dizaines de joueurs dans des affrontement à haute intensité.

Seule absente du trailer pour le moment, l'UI du jeu, dont il est encore assez difficile de se faire une idée, contrairement aux performances qui ont l'air tout à fait correctes dans les quelques séquences de combat. Pour ce qui est des cinématiques in-game en revanche, pas de souci à se faire au niveau du réalisme. Grosse particularité de Chrono Odyssey, le Chronotector, un petit objet qui vous permettra de manipuler le temps lors de vos affrontements. Un défi technique de plus pour un jeu en temps réel et en monde ouvert pouvant réunir plusieurs centaines de joueurs à un même point.

Selon les mots de Samuel Seo, PDG de Npixel, Chrono Odyssey compte : "vous plonger dans un univers vaste sans temps de chargement, rempli de points d'intérêt. Les structures que vous pouvez voir dans le monde ont été pensées pour alimenter votre soif d'aventure et les graphismes réalistes du jeu, l'heure de la journée dynamique et la météo contribuent à l'authenticité de l'expérience. Vous rencontrerez divers personnages possédant leur propre histoire, qui vous aideront à mieux comprendre le monde qui vous entoure."

Pour ce qui est d'une date de sortie, il faudra attendre encore quelques mois pour être fixés. On sait en revanche que le jeu est prévu uniquement sur consoles next-gen et PC. On l'attend sur PS5, Steam et Xbox Series fin 2023 voire courant 2024. Le jeu devrait être disponible en Europe dès sa sortie, Npixel possédant des ambitions assez large pour ce nouvel univers.