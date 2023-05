Redfall : Phil Spencer admet un échec total

Après la sortie complètement ratée de Redfall, Xbox est sorti de son silence pour commenter cet échec cuisant. C'est par la voix de Phil Spencer que la marque au X a présenté des excuses aux joueurs.

Avec pas plus de 59/100 de note globale sur Metacritic, Redfall est de loin la sortie la plus ratée de l'année 2023. De mémoire de journaliste, aucune grosse exclusivité triple A parue ces trois dernières années n'a engendré un tel tollé. Et pour cause, Xbox et Bethesda avaient misé gros sur ce jeu en monde ouvert et en coopération, insistant grandement sur les campagnes marketing de tous côtés. Trois ans et trois reports de sortie plus tard, Redfall sort sur Xbox Series et sur PC, limité à 30 fps sur console, inadmissible pour un jeu sorti en 2023. Outre ce petit problème technique, Redfall n'avait rien pour lui. Entre des performances catastrophiques sur PC, un gameplay raté, et un univers peu engageant, les critiques n'ont pas épargné la production des studios Arkane. Une situation catastrophique pour Xbox qui s'est exprimé sur le sujet par l'intermédiaire de son PDG Phil Spencer au cours d'une interview pour kinda funny games.



"Il n'y a rien de plus difficile pour moi que de décevoir la communauté Xbox. J'ai énormément d'amis qui m'ont donné leur retour sur le jeu, et voir notre communauté perdre confiance et être déçue me déçoit également. Je suis en colère contre moi-même. Nous allons revoir tout notre processus. Je repense à l'annonce des 60 images par seconde et le fait que nous ne la respections pas, c'est un coup dur pour nous, et voir le jeu sortir dans cet état... La réponse de la critique n'était pas celle que nous voulions, et c'est très décevant pour notre équipe."

Bon point pour Xbox qui reconnait l'ampleur du fiasco de cette sortie. Redfall de son côté est déjà mort et enterré. Un gros coup dur pour le studio Arkane et pour son antenne d'Austin qui risquent de pâtir de cet échec dans les prochains mois. Si vous souhaitez consulter notre critique de cet échec cuisant, n'hésitez pas à consulter notre article juste ci-dessus.