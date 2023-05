Prêt pour l'aventure ? Les 5 meilleurs jeux de survie de l'année 2023 sont là !

Qu'il s'agisse de survivre dans la jungle, dans la montagne, en pleine mer ou partout à la fois, les jeux de survie ont maintes fois prouvé leur popularité. Voici notre top 5 des meilleurs jeux de survie en 2023.

Qu'il s'agisse d'esprit d'aventure, de coopération entre amis, ou tout simplement de lutter contre les éléments, les jeux de survie ont toujours occupé une place privilégiée dans les sorties les plus populaires. Popularisés par le très célèbre Minecraft, cette catégorie a su se faire une place dans le paysage vidéoludique, poussant de nombreux studios plus ou moins modestes à proposer leur propre vision du jeu de survie à travers différentes petites pépites. Ces pépites, nous vous les avons réunies dans notre top 10 des meilleurs jeux de survie en 2023, juste ci-dessous. Bien entendu, chacun des jeux proposés ici ont les outils pour plaire à différents types de joueurs, mais nous avons essayé de les classer de la manière la plus objective possible.

5 - Greenhell (PC, Xbox Series, Xbox One, PS4 et Nintendo Switch)

Réservé aux amateurs de survie hardcore, Greenhell poussera dans ses retranchements même le plus aguerris des joueurs. En vous plongeant sans ressources au coeur de la forêt Amazonienne, cette production de Creepy Jar et Forever Entertainment a su se faire une place dans le genre des jeux de survie par sa difficulté non négligeable et son sens du détail. Dans Greenhell, absolument tout ce qui vous entoure peut, à terme, devenir un problème. Des maladies tropicales aux parasites des rivières, des autochtones plus ou moins sympathiques à votre apport en protéines... Les dangers sont multiples et le jeu vous le rend bien, offrant aux joueurs les plus motivés un sentiment d'accomplissement à chaque nouveau lever de soleil, sans compter son scénario qui est loin d'être ridicule. Côté technique, Greenhell est un plaisir pour les yeux, malgré son âge relativement vénérable (2018), bénéficie de nombreux mods sur PC et vous permet de jouer facilement entre amis jusqu'à quatre joueurs. On lui reprochera simplement son manque de rejouabilité.

​​​​​​4 - Sons of the Forest (PC)

Paru il y a à peine quelques semaines, Sons of the Forest a vite fait forte impression aux amateurs de jeux de survie. Cette suite du célèbre The Forest qui a révolutionné le genre à sa sortie en 2014, a su prouver sa pertinence par sa technique quasiment irréprochable, et son gameplay extrêmement prenant. Pour les amateurs de survie extrême, il pourra parfois sembler un peu facile, notamment en raison des nombreux objets comestibles collectables qui rendent la faim accessoire. Mais son système de construction complet et ses combats grisants en font une référence du genre par défaut. Ajoutez à cela une histoire délicieusement horrifique et le fait qu'il puisse vous permettre de jouer jusqu'à 8 joueurs et vous aurez un jeu qui mérite largement sa place dans ce top 5.

3 - Project Zomboid (PC)

Difficile de réaliser un top 5 des meilleurs jeux de survie sans parler de la petite pépite Project Zomboid. Développé par le studio indépendant The Indie Stone depuis 2011, cet OVNI du genre a séduit les joueurs et la critique par sa personnalité propre et son côté bac à sable organique. En offrant aux joueurs un gameplay complexe, où chaque survivant doit gérer des paramètres comme sa faim, sa stabilité mentale, sa fatigue et ses douleurs, tout cela dans des serveurs pouvant réunir jusqu'à 126 joueurs, Project Zomboid crée des environnements crédibles, voire presque réalistes. De quoi oublier ses graphismes 2D légèrement dépassés pour plonger dans des aventures si prenantes qu'elles vous feront presque entrer dans un rôle play involontaire, ce qui est à mon sens l'essence même des excellents jeux de survie. A essayer absolument.

2 - Valheim (PC, Xbox One, Xbox Series avec crossplay, Linux)

Définir Valheim comme un jeu de survie est assez ambitieux, mais il est difficile de ne pas répéter sous tous les toits l'excellence de cette création d'Iron Gate Studios. Paru en 2021, ce jeu indépendant a vite fait son trou dans le genre pour devenir en quelques semaines l'une des plus grosses surprises commerciales de l'histoire du jeu vidéo. En moins d'un mois, la petite dizaine de personnes derrière le développement de ce jeu de survie modeste a vu pas moins de 8 millions de copies écoulées sur Steam. De quoi attirer l'œil d'Xbox qui en a vite fait l'un des poulains de son Xbox Game Pass, poussant par la suite pour une sortie sur Xbox One et Xbox Series. Il faut dire que Valheim a tout pour plaire. Une bande son incroyable, des paysages simples et magnifiques, une grande diversité d'animaux et de créatures à terrasser, une progression par biomes à la fois ardue et rafraîchissante, un système de construction réaliste, des combats de boss épiques... De quoi attirer même les plus hardcores des fans de Minecraft. Aujourd'hui, le jeu a bénéficié de mises à jour certes tardives mais extrêmement complètes, et même les joueurs l'ayant déjà terminé à sa sortie peuvent se laisser tenter pour une nouvelle partie sous les branches d'Yggdrasil.

1 - DayZ (PC, PS4, Xbox One)

On vous l'accorde, placer un jeu vieux de 12 ans sur la première place du podium des meilleurs jeux de survie peut paraître étrange, mais tout joueur qui a osé investir du temps dans DayZ pourra acquiescer. Loin d'être le plus accessible des jeux de cette liste, DayZ est au contraire un vrai chemin de croix. Votre apprentissage sera long, vos morts douloureuses, votre frustration incommensurable, mais aucun, et je dis bien aucun jeu ne procure les mêmes sensations que cette création de Bohemia Interactive. Il aura fallu dix ans, des développeurs et une communauté dédiée pour faire de cet ex-mod d'Arma 2 l'un des meilleurs jeux de tous les temps, proposant des serveurs modés par la communauté dont la diversité plaira à tout type de joueur. Dans DayZ, vous êtes lâchés sur un bord de plage, en t-shirt et en short, sans carte, sans boussole, au beau milieu de zombies sous stéroïdes et traqués par des joueurs bien plus expérimentés et équipés que vous. Cela vous semble déjà trop ? Attendez, il vous faudra également gérer votre faim, votre soif, éviter les maladies, les os brisés, les chevilles foulées (oui, oui), les gaz toxiques, les armes enrayées, les animaux sauvages et bien entendu, le froid. Sauf que ce qui est si spécial, c'est que cette galère est pour tout le monde, et que DayZ propose un chat de proximité, créant des moments involontairement role-play au beau milieu de tout ce tintouin.

Seul DayZ vous fera déplorer la perte d'un inconnu avec lequel vous avez partagé une boîte de spaghetti quelques heures plus tôt, seul DayZ vous fera négocier pour votre vie avec des joueurs imprévisibles, seul DayZ fera pomper autant d'adrénaline dans vos veines aux cours d'échanges de tirs où le moindre faux pas signifie votre mort ou celle de vos amis. Alors oui, le jeu est daté, certaines animations paraissent vieillottes, et son apprentissage est dur, très dur. Mais un risque fort implique une gratification d'autant plus belle, et à l'heure ou les joueurs commencent à être blasés de répéter les mêmes actions dans les mêmes jeux années après années, DayZ apporte énormément de fraîcheur et de difficulté aux plus déterminés. Sans oublier un gunplay extrêmement réaliste qui n'a pas à rougir devant Tarkov et qui a d'ailleurs réussi à séduire de nombreux grands noms de la scène FPS compétitive, Shroud et Summit pour ne citer qu'eux. Un jeu qui n'est pas pour tout le monde, mais à tester au moins une fois.