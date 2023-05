Où trouver le dernier Zelda au meilleur prix avant les ruptures de stock

Le dernier jeu "The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom" fait un carton en France. Le titre commence même à souffrir de premières ruptures de stock chez certains marchands.

Cela tenait de l'évidence : le dernier "Zelda : Tears of the Kingdom" se vend extrêmement bien. Sur la seule journée de lancement, le titre se serait écoulé à près de 500 000 exemplaires dont 100 000 rien que du côté de la Fnac. Un tel carton qui fait craindre cependant une peur bien réelle : les ruptures de stock. La directrice du rayon gaming de la Fnac s'est même exprimé à ce sujet dans les colonnes du Figaro : " Nintendo fait son maximum mais il faut s'attendre à des difficultés ".

Si vous êtes à la recherche de "Tears of the Kingdom", le jeu semble toujours disponible (pour l'instant) chez plusieurs marchands. Le site de la Fnac indique cependant déjà être en attente de retour en stock.

Doit-on craindre une rupture de stock pour Zelda : Tears of the Kingdom ?

Bien que le dernier "The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom" ait bénéficié d'un gros lancement en France avec de nombreuses unités disponibles, les ruptures de stock ne semble pas inévitables. Nous ne saurions que trop vous recommander de ne pas trop tarder, notamment si vous souhaitez craquer sur les nombreux accessoires lancés pour la sortie du jeu comme la Nintendo Switch OLED collector ou les housses de protection.