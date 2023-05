Preview Exoprimal : Capcom fait son Jurassic Park

Parmi les prochaines sorties qui ont attiré notre attention, il en est une qui est un peu particulière. Retour sur nos premières heures sur Exoprimal, le nouveau shooter de Capcom.

On pourrait aisément dire en 2023 que tous les jeux commencent à se ressembler, et tout particulièrement dans la catégorie des jeux de tir, où les joueurs sont assaillis par une myriade de licences qui saturent un marché extrêmement populaire et compétitif. Qu'il s'agisse de FPS ultra réalistes ou arcades, de Battle Royale ou d'extraction shooter, difficile de trouver dans cette marée une nouveauté qui sorte vraiment du lot. Mais heureusement il reste des studios qui gardent un peu d'imagination, à l'image de Capcom et de son prochain Exoprimal. Le studio japonais a balayé tous les codes du genre avec ce TPS futuriste à la fois PvP et PvE, opposant des joueurs à des...dinosaures, au point d'abandonner toute logique pour fournir au joueur une expérience unique. Notre rédaction a pu prendre cette nouvelle sortie en mains, et vous donne ses premières impressions.

Exoprimal c'est quoi ?

Si l'on devait vous pitcher le scénario et l'univers d'Exoprimal, vous nous prendriez peut être pour des fous, ou ririez probablement à gorge déployée, mais nous y voilà. Le jeu vous plonge dans un monde futuriste, ou l'humanité est en proie à une guerre terrible contre des dinosaures. Vous avez bien entendu, nos prédécesseurs à sang froid sont de retour à la fin du 21e siècle pour tout ravager sur leur passage, poussant l'humanité à créer des divisions de pilotes en exo-armure pour les combattre. Ajoutez à cela une méga-multinationale dirigée par une IA particulièrement développée, et vous aurez la base d'un tout nouvel univers où investir les quelques heures de votre temps libre.

© Capcom

Le but n'étant pas de vous révéler l'étendue du scénario d'Exoprimal, on peut tout de même retenir ceci : mais on où est là ? Dès les premières minutes de jeu, on peut sentir que Capcom s'est fait plaisir avec cette prochaine sortie. Personnages hauts en couleurs, scénario loufoque, action débordante... Tout s'assemble pour créer un univers d'une absurdité jouissive où pilotes de méchas et tyrannosaures se castagnent pour le plus grand plaisir d'une Intelligence Artificielle plutôt louche. Notez d'ailleurs que tout un pan du jeu est réservé au storytelling de cette aventure barrée, ce qui pourra séduire les joueurs avides de lore et de contextualisation, tout en restant optionnel pour ceux qui souhaite juste dégommer du reptile. En tous cas il est clair que le jeu ne se prend pas la tête.

Un gameplay...Original

Voici venu le temps que l'on vous explique plus clairement le concept d'Exoprimal, parce que shooter à la troisième personne mi-PvP mi-PvE, ça ne parle pas à tout le monde. Dans Exoprimal, vous êtes rassemblés en deux équipes de 4 joueurs dans un mode strictement multijoueur. Dans la première partie d'un match, chacune des deux équipe se trouve dans sa propre dimension et affronte du dinosaure sous l'œil attentif du machiavélique Léviathan, l'IA dérangée qui pourrait bien être la cause de tous les problèmes récents de l'humanité. Une fois une série d'objectifs complétés, les deux équipes sont téléportées sur la même carte où elle devront s'affronter pour réaliser une dernière étape de type pousser un chariot, capturer des points ou ramasser des données. Les deux équipes doivent compléter leurs objectifs le plus vite possible afin de remporter la partie.

© Capcom

Chaque joueur choisi son mécha en début de partie, et peut à tout moment opter pour un autre personnage en cours de jeu. Les armures sont entièrement personnalisables depuis le menu principal, possèdent différentes classes et compétences et vous débloquerez différents nouveaux éléments au cours de votre progression. Un schéma classique pour compléter un gameplay foncièrement original. Dans Exoprimal, vous sauterez dans tous les sens tout en explosant des dinosaures de toutes parts, c'est simple, c'est fun, sans aucune prétention, sauf celle de vous soutirer 60 € tout de même.

© Capcom

Quelques légers défauts

Alors non tout n'est pas parfait dans Exoprimal, notamment au niveau de la technique. Le jeu semble vraiment visuellement daté, les environnements sont très peu interactifs et les cartes répétitives. Notons aussi que les IAs complétant votre équipe ou l'équipe adverse font souvent preuve d'une stupidité indéniable. Mais bon, on ne va pas vous cacher que nos quelques heures sur ce titre nous ont rafraîchis et amusés, et au risque de se répéter, son plus gros avantage reste son absurdité jouissive. Difficile en revanche de ne pas imaginer un format free-to-play pour un jeu de ce calibre, notamment en raison de sa technique datée. L'intention de Capcom reste malheureusement de proposer un jeu service payant avec différentes saisons de contenu dès sa sortie le 14 juillet prochain, sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC.