Lords of the Fallen : une nouvelle apparition détonante à la Summer Game Fest

The Lords of the Fallen est un titre inattendu qui fait décidément beaucoup de bruit. Une création originale de CI Games et Hexworks présentée un peu plus en détails par un récent trailer de gameplay à la Summer Game Fest.

Lords of the Fallen s'est montré une nouvelle fois lors de la Summer Game Fest 2023. La création de Hexworks compte concurrencer Elden Ring dans le genre des RPGs de dark fantasy en proposant une aventure sombre et originale, aux combats ardus et aux boss légendaires. De quoi ravir les fans du genre qui ont pu en apprendre encore plus sur le concept ambitieux de cette nouvelle sortie grâce à un tout nouveau trailer. On le décrypte en détails.

Avec des visuels épiques, et un trailer de ce niveau, Lords of the Fallen se devait de faire un peu de bruit cette semaine. Cet action-RPG a l'envie d'aller bousculer les derniers jeux de From Software, en proposant un gameplay que l'on attend brutal, ardu, et sans concessions. En ne cachant pas ses inspirations des jeux du studio japonais, Hexworks compte proposer une expérience épique à grande échelle, aux combats en temps-réel complexes et gratifiants.

Le studio reprend même quelques concepts des Souls en proposant un mode multijoueur permettant de progresser dans la campagne à deux joueurs, et d'envahir le monde de joueurs hostiles pour freiner leur progression. Mais il bénéficie d'un avantage technique de taille : l'Unreal Engine 5 et ses graphismes époustouflants. De quoi faire saliver d'envie même les plus grands fans d'Elden Ring.

Pour ce qui est du gameplay, et bien qu'on ait vu que quelques images du jeu, on peut tout de même deviner à quoi s'attendre. Lords of the Fallen compte à la fois imiter les soulslike en proposant un action-RPG au combat "fluide, rapide et difficile", et s'en différentier par différentes mécaniques. On peut par exemple noter l'existence de deux mondes parallèles dans votre aventure, le monde des vivants et le monde des morts, que vous devrez traverser de l'un à l'autre lors de votre progression, ou lors d'une de vos nombreuses mésaventures fatales.

On y retrouvera en revanche tout ce qui fait un bon action-RPG classique, à savoir une personnalisation totale de personnage, neuf classes de départ, un arbre de statistiques, des centaines d'armes et d'armures, de la magie, des monstres, des méchants et j'en passe. Le tout dans un univers franchement sinistre, marqué par une mythologie épique et une histoire complexe. A noter aussi que votre personnage sera équipé d'une lanterne lui permettant de passer d'un monde à l'autre, vous offrant la possibilité de découvrir de nombreux secrets et trésors cachés. Une aventure d'héroic-fantasy qui promet si vous voulez notre avis.

Sur le plan technique, Lords of the Fallen compte s'appuyer sur l'Unreal Engine 5. Le nouveau moteur graphique d'Epic Games s'impose comme l'un des plus efficaces et prometteurs du marché, écrasant la concurrence par ses démonstrations techniques impressionnantes, et ses performances de haute volée. Sans aucun doute, cette association sera très bénéfique au nouveau jeu d'Hexworks, et lui permettra d'atteindre une très grande rigueur graphique voire quasi photoréaliste.

Lords of the Fallen est prévu pour le 13 octobre 2023. Annoncé à l'origine à la Gamescom 2022, le jeu a connu un développement assez rapide et sera disponible uniquement sur plateformes next-gen. On le retrouvera donc sur PC, PS5 et Xbox Series, ce qui promet sur le plan technique. En attendant sa sortie, vous pouvez en apprendre plus sur son site officiel. Le jeu est d'ores et déjà disponible en précommande avec divers bonus cosmétiques vous permettant de débuter votre aventure dans les meilleures conditions côté style.