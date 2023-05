Helldivers 2 : une sortie officialisée par un trailer époustouflant

Au tout récent Playstation Showcase, Arrowhead nous a présenté son nouveau TPS tactique en coopération : Helldivers 2. Une suite que l'on attendait pas forcément mais qui montre une ambition démesurée.

Le Playstation Showcase de mai dernier a été le théâtre de nombreuses révélations côté éditeurs et développeurs tiers de Sony. Le mastodonte japonais peut en effet s'enorgueillir de pouvoir compter sur de nombreux studios modestes et talentueux pour faire vivre le catalogue de sa Playstation 5. Parmi ces derniers, on retrouve Arrowhead, un studio suédois présent dans le milieu depuis une bonne quinzaine d'année, et auquel on doit certains titres niches mais respecté de l'univers Playstation. Dont notamment Helldivers, un shoot'em'up futuriste original qui avait été largement apprécié par la critique lors de sa sortie sur PS4 en 2015. Et aujourd'hui, Helldivers 2 a été officialisé, avec un gros changement qui va sans aucun doute le propulser dans la cours des grands.

Si vous souhaitez un exemple d'un trailer parfaitement réalisé, en voici un sous vos yeux. Une introduction cinématique à un monde futuriste loufoque, des séquences de gameplay visuellement impressionnantes, un ton satyrique assumé... Arrowhead a parfaitement compris comment attirer l'attention des joueurs. Helldivers 2 se présente comme un shooter à la troisième personne opposant les joueurs à des environnements très hostiles, reprenant l'univers de son premier volet tout en abandonnant la vue aérienne et le style shoot'em'up au profit d'une expérience plus immersive. Les joueurs combattrons des aliens massifs dans des missions coopératives pour la gloire de l'humanité, un scénario et une satyre qui ne sont pas sans rappeler l'excellent Starship Trooper de Paul Verhoeven.

En ce qui concerne son gameplay, Helldivers second du nom dévie grandement de son prédécesseur, non sans l'ambition d'une évolution de statut. Avec des graphismes de haute volée, des combats dynamiques et la puissance de la Playstation 5 pour supporter le tout, Arrowhead compte faire de sa jeune licence une référence dans le domaine des jeux de tir en coopération. Et par la même occasion, le studio pourra construire un peu plus son univers où la Super Terre est en guerre contre les maléfiques Terminides. Le jeu réunira jusqu'à 4 joueurs dans des missions coopératives à haute intensité, le tout sur PS5 et sur PC.

Pour l'instant, aucune date de sortie exacte n'a été mentionnée pour cette petite pépite scandinave. Les joueurs devront encore patienter quelques semaines et les différentes annonces de la saison estivale du jeu vidéo pour être fixés sur la date d'atterrissage d'Helldivers 2. Arrowhead mentionne uniquement une fenêtre de sortie : la fin d'année 2023, en exclusivité sur PS5 et PC.