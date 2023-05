Attendu depuis plus de dix ans, ce jeu fait son grand retour. Découvrez le gameplay de Diablo 4.

L'une des plus grandes licences de l'histoire du jeu vidéo renaît de ses cendres le 6 juin prochain. Diablo 4 marque le début d'une nouvelle ère pour les hack'n'slash et pour Activision Blizzard.

Si l'on vous dit hack'n'slash, vous penserez sûrement en premier lieu à Diablo. La fameuse série de jeux de rôle de Blizzard domine ce genre extrêmement populaire depuis le début des années 2000, en nous gratifiant de premiers opus légendaires, et d'un Diablo 3 plus que correct. Seulement voilà, depuis la sortie de ce dernier en 2012, la franchise Diablo a doucement plongé dans l'oubli, poussant de nombreux fans à se demander si elle n'avait pas tout bonnement et simplement été enterrée par Blizzard au profit de projets plus modernes. Mais que nenni ! Annoncé pour la première fois à la Blizzcon 2019, Diablo 4 est enfin devenu une réalité.

C'est donc dès le 6 juin prochain que les fans pourront renouer avec le fabuleux monde de Sanctuaire, une nouvelle fois victime de la lutte acharnée opposant les cieux et les enfers. Sauf que cette fois ci, le jeu se pare d'un tout nouveau moteur graphique, une bouffée d'air frais là où son design n'est pas foncièrement différent de son prédécesseur Diablo 3. Une bonne chose pour tous les habitués qui pourront retrouver un système de classes et de progression familiers, tout en expérimentant les nouvelles fonctionnalités multijoueur de cette nouvelle sortie.

En effet, votre groupe pourra croiser d'autres aventuriers sur la carte pour la première fois dans l'histoire du jeu, et collaborer pour terrasser des "world-boss" ou s'affronter dans des zones PvP. Le jeu se présente sous un véritable open-world, avec une carte 10 à 20 fois plus grande que celle Diablo 3. Le jeu sera disponible sur PC, PS5, PS4, Xbox Series et Xbox One et proposera des fonctionnalités de crossplay et de crossave. Les joueurs PS5 et Xbox Series pourront également profiter d'un mode coopération en local jusqu'à 2 joueurs.

En bref, Diablo 4 va bientôt surgir des enfers, et apporter avec lui la renaissance d'une licence bousculée par plus de 10 ans de silence total. De quoi ravir les fans et séduire les néophytes avec une aventure aux proportions épiques. Une sortie à surveiller absolument.