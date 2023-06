Découvrez le FPS aux graphismes hyper réalistes qui va révolutionner son genre

Présenté pour la première fois en avril 2023, Unrecord a attiré l'attention du public par son style unique et ses graphismes impressionnants. Découvrez le ci-dessous.

Parmi tous les genres de jeux, il en est un qui fascinera toujours une majeure partie du public : le jeu de tir à la première personne. Ces FPS, comme on les appelle plus communément (pour First-person shooter), poussent le réalisme depuis plus de vingt-cinq ans pour plonger les joueurs dans des situations plus vraies que nature, s'appuyant sur une vue subjective qui vous place littéralement dans la peau de votre personnage.

Qu'il s'agisse de jeux plus arcades comme Call of Duty, ou de simulations hyper réalistes comme Escape From Tarkov ou DayZ, les propositions faites au public sont nombreuses, mais aucune n'a jamais eu l'originalité de la nouvelle création du studio DRAMA : Unrecord. La preuve en vidéo.

Présenté en avril dernier pour la première fois, Unrecord a très vite été poussé sous le feu des projecteurs par son réalisme sans égal. Ses graphismes basés sur le tout nouveau moteur graphique Unreal Engine 5 poussent jusqu'au photoréalisme, créant des environnements plus vrais que nature au nom d'une immersion totale. Jamais un tel niveau de détail n'avait été présenté au public, poussant certains à s'interroger sur la véracité de ce projet.

Un thriller policier à haute intensité

Mais Unrecord est bien réel, il n'est juste pas prévu pour tout de suite. Le jeu est en cours de production par le studio français DRAMA, un studio indépendant modeste qui signe ici son premier projet majeur. Le studio mentionne d'ailleurs que ce projet en est toujours aux premiers stades de son développement, et que ses membres recherchent toujours le soutien d'éditeurs et d'investisseurs.

Mais qu'est ce qu'Unrecord au juste ? Unrecord compte vous plonger dans un thriller policier à haute intensité, vue sous l'angle unique de la "bodycam" (caméra corporelle) d'un agent de police tactique. Il se place dans l'univers des "tactical shooters", jeux poussant le réalisme au maximum pour immerger le joueur dans des situations aussi réelles que possible. Selon les mots de DRAMA, il comprendra "des dialogues complexes, des mécaniques de gameplay innovantes, des dilemmes moraux compliqués et un système de tir unique".

Le jeu ne comprendra pas de multijoueur pour maintenir de très hauts standards de réalisme. Il est d'ores et déjà disponible en liste de vœux sur Steam et n'est pas prévu avant 2024 au moins. Une sortie à surveiller à tout prix, sur PC uniquement.