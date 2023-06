Découvrez les 5 jeux les plus attendus de la Summer Game Fest 2023

Top départ, la saison estivale du jeu vidéo a commencé. Et avec elle de nombreuses annonces côté éditeurs, dont on vous rassemble le meilleur.

Chaque année, l'été marque le début des hostilités pour les amateurs de jeux vidéo. Cette saison estivale du gaming comprend traditionnellement deux des plus grands shows de l'univers vidéoludique, le célèbre et vénérable E3 et la plus jeune Summer Game Fest. Sauf que cette année, les choses ont changé avec la disparition totale de l'E3, annulé une nouvelle fois après plus de trois années de reports ou d'éditions digitales. Mais la chute de cette véritable institution du gaming, délaissée par les plus gros acteurs du jeu vidéo, a laissé un véritable boulevard pour la Summer Game Fest, qui sera seule aux commandes en 2023. La faute à une plus grande flexibilité qui a convaincu Xbox & Bethesda notamment, ainsi que d'autres exposants majeurs comme Ubisoft ou encore Playstation. On fait le point sur les cinq jeux les plus attendus de la Summer Game Fest juste ci-dessous.

5 - Avatar : Frontiers of Pandora

Développé depuis maintenant 6 ans par Massive Entertainment et Ubisoft, Avatar : Frontiers of Pandora est un open-world extrêmement ambitieux qui vise à porter pour la première fois l'univers des films de James Cameron sur nos plateformes de jeu. Il s'agit par ailleurs d'un tournant pour Ubisoft, qui se doit de redresser la barre après cinq années catastrophiques (-70% de valeur en bourse). Ubisoft est très attendu lors de son live du Ubisoft Forward, le 12 juin à 19h. On espère y voir les premières images de gameplay d'Avatar : Frontiers of Pandora, toujours prévu pour la fin 2023 sur PS5, Xbox Series et PC.

4 - Silent Hill 2 Remake

Alors ce n'est peut être pas le nom le plus sexy que vous trouverez dans cette liste, mais c'est bien l'un des jeux les plus attendus de la Summer Game Fest 2023. Le remake complet de Silent Hill 2 est en bonne voie dans les studios de Bloober Team, qui devraient nous fournir une version entièrement remasterisée de ce chef d'œuvre des jeux d'horreur d'ici à la fin de l'année 2023. De quoi replonger dans le brouillard de la ville la plus mutique des Etats-Unis dans les meilleures des conditions sur PS5 et PC exclusivement.

3 - Cyberpunk 2077 : DLC Phantom Liberty

Parmi les histoires les plus mouvementées de l'histoire du gaming, Cyberpunk 2077 pourrait largement occuper la première page de l'encyclopédie. Sorti dans un état catastrophique avant de progressivement remonter la pente au cours de deux années de mises à jour constantes, il est désormais l'un des jeux de rôle en monde ouvert les plus acclamés du moment. Ce qui explique l'excitation autour de son DLC Phantom Liberty, qui devrait apporter un tout nouveau chapitre dans l'histoire de V, et une toute nouvelle zone à visiter dans Night City. Ajoutez à cela la participation d'Idris Elba dans un scénario aux enjeux planétaires, et vous aurez un cocktail détonnant que l'on attend le soir de l'ouverture de la Summer Game Fest, le 8 juin prochain.

2 - EA Sports FC

Vous en avez peut être entendu parler, ou non, mais la collaboration entre Electronic Arts et la Fédération Internationale de Football a pris fin en 2022. Autrement dit, la franchise des jeux FIFA, c'est terminé, ce qui laisse un grand vide dans le très populaire genre des simulations de football. Si la FIFA affirme travailler de son côté à un nouveau genre de jeux impliquant notamment les redoutés NFTs, Electronic Arts a pris son destin en main pour fournir sa propre licence de jeux de football : EA Sports FC. Or, on attend toujours des images de ce projet d'importance, images qui pourraient arriver début juillet lors de la conférence de l'EA Play. Affaire à suivre.

1 - Starfield

Comment ne pas parler de Starfield dans ce contexte de Summer Game Fest. Le projet de Bethesda nous sera révélé en détail lors du Xbox & Bethesda Showcase du 11 juin à 9h, où un show lui étant spécialement dédié sera également diffusé. Pour rappel, Starfield est le prochain jeu solo de Bethesda, un jeu de rôle en monde ouvert nous transportant dans un univers inconnu où l'humanité est déjà partie à la conquête des étoiles. On s'attend bien évidemment à un jeu mastodonte, tant sur le plan technique que sur celui de sa durée de vie, de quoi nous faire patienter jusqu'à Elder Scrolls 6.