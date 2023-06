Soldes Micromania : les meilleures offres disponibles sur des jeux vidéo, figurines...

SOLDES MICROMANIA. Grand participant des soldes, l'enseigne Micromania propose actuellement ses offres "bonnes affaires". Retrouvez les meilleures promotions disponibles jusqu'au 17 juillet.

Micromania est un des grands acteurs des soldes en France. L'enseigne participe indirectement aux soldes d'été 2023 en proposant ses propres promotions baptisées "les bonnes affaires". Cela permet à l'enseigne de s'affranchir de la dénomination des "soldes" tout en affichant de nombreux prix barrés sur son site.

Qu'il s'agisse de jeux vidéo, de figurines de manga ou de consoles, Micromania affiche de belles promotions pendant toute la durée des soldes d'été. Le site étant particulièrement fourni en belles affaires, nous vous proposons ici un petit récapitulatif des meilleures offres disponibles pendant les soldes d'été 2023 chez Micromania.

Soldes d'été PS5

Peut-on encore évoquer le jeu vidéo next gen sans parler de la Playstation 5 ? La console, qui a connu de nombreuses pénuries à sa sortie, est désormais disponible un peu partout sur la toile y compris chez Micromania. Le site propose notamment plusieurs jeux dédiés à la PS5 avec de belles promotions pour les soldes d'été 2023.

Soldes d'été Xbox

Bien que la Xbox s'impose surtout de par son aspect dématérialisé avec le gamepass et la Series S, Microsoft continue de séduire de nombreux gamers avec ses jeux. La Xbox Series S est notamment idéale si vous voulez profiter du gamepass et jouer à de nombreux titres en ligne !

Soldes d'été Nintendo Switch

La Nintendo Switch est toujours l'une des consoles les plus prisées et vendues au monde. La dernière petite machine de chez Nintendo s'est rapidement imposé comme un must have avec ses licences phares comme Zelda et Mario. Certains jeux profitent des soldes d'été et des bonnes affaires de Micromania pour voir leurs prix baisser en ce moment.

Soldes d'été sur les produits dérivés

Micromania ne vend pas que du jeu vidéo ! L'enseigne dispose également de nombreux produits dérivés depuis l'arrivée de l'enseigne Zing au sein de son activité. Vous pouvez retrouver de nombreuses Funko Pop, figurines de manga, t-shirts et autres produits dérivés qui peuvent être très intéressants pour les passionnés de pop culture.

Les bonnes affaires de chez Micromania se déroulent en ce moment même jusqu'au 17 juillet 2023. Retrouvez toutes sortes de promotions sur le site officiel de l'enseigne en marge des soldes d'été qui se termineront, quant à elle, à la fin du mois de juillet. N'hésitez pas à consulter notre article dédié aux soldes 2023 pour retrouver toutes les informations sur l'événement ainsi que les meilleures promotions du moment.