Les 3 choses à faire absolument avant le début de la saison 1 de Diablo 4

Le début de la saison 1 de Diablo 4 est imminente, apportant avec lui de nombreux changements. L'occasion pour beaucoup d'aventuriers de compléter certaines tâches essentielles avant son arrivée.

Diablo 4 a réussi son paris, celui de relancer une franchise légendaire mais relativement oubliée plus de 11 ans après la sortie de son dernier volet. Un mois après la sortie de l'excellent hack'n'slash de Blizzard, le bilan est excellent. Plus de 666 millions de dollars de recettes 5 jours après sa sortie, des critiques dithyrambiques, et une fanbase extrêmement satisfaite par un jeu à la fois équilibré, gratifiant, sobre côté microtransactions et dépourvu de bugs. En bref, une sortie d'un jeu triple A complète et bien maîtrisée, phénomène suffisamment rare depuis quelques années pour être souligné. Un succès qui ouvre la porte à l'arrivée de la première saison du jeu dès fin juillet, et avec elle de nombreux changements qui impacteront profondément votre façon de parcourir Sanctuaire. Mais avant cela, vous avez l'opportunité de compléter certaines tâches qui vous donneront un avantage certain au moment du début de Malfaisance, ce premier chapitre de contenu saisonnier. Voici ce que vous devez absolument faire avant l'arrivée de la saison 1 de Diablo 4.

Quand commence la saison 1 de Diablo 4 ?

La saison 1 "Malfaisance" de Diablo 4 est prévue pour le 20 juillet prochain, et sera disponible en prétéléchargement sur toutes les plateformes du jeu dès le 18 juillet. Elle apporte avec elle de nouveaux défis comme des combats de boss inédit, de nouveaux donjons et des activités de saison spéciales. Elle sera aussi l'occasion de profiter de bonus saisonniers qui ne seront applicable qu'à votre personnage saisonnier. Car, on vous le rappelle, votre personnage de présaison ne pourra pas bénéficier des bonus saisonniers du jeu. Il vous faudra donc recréer un personnage. Mais avant, il vous reste probablement quelques petites choses à faire dans la présaison de Diablo 4.

1 - Terminez la campagne de Diablo 4

Premier point essentiel avant l'arrivée de la saison 1 de Diablo 4 : complétez sa campagne solo. En effet, aucun contenu saisonnier ne sera accessible aux joueurs n'ayant pas terminé la campagne du jeu, et cela vaut pour toutes les futures saisons de Diablo 4. Outre cet aspect pratique, sachez que l'intrigue de la saison de la Malfaisance se déroule après les évènements opposant votre aventurier à Lilith, et risquerait de spoiler certains joueurs. Et dernièrement, en terminant la campagne sur l'un de vos personnages, tous vos futurs personnages pourront éviter de devoir la refaire une seconde fois, y compris votre personnage saisonnier.

2 - Explorez entièrement la carte

L'exploration de carte est partagée entre tous vos personnages sur Diablo 4. Un fait qui s'applique également au système de renom. Concrètement, le niveau d'exploration et de renom de votre personnage de présaison définira celui de votre personnage saisonnier. Donc si vous avez suffisamment exploré la carte et réalisé des quêtes secondaires pour maximiser votre renom dans chaque région, votre personnage saisonnier bénéficiera des mêmes bonus que votre personnage de présaison, points de compétence et de parangon compris.

3 - Récupérez tous les Autels de Lilith

Similairement au point précédent, les Autels de Lilith sont également partagés entre vos différents personnages. Il vous suffit donc de les compléter au moins une fois pour que votre prochain personnage saisonnier bénéficie de tous les bonus de stats, de points de parangon ou d'expérience qu'ils procurent. De quoi partir avec un avantage certain dans la Saison de la Malfaisance.

Diablo 4 est disponible sur PC via Battle.net, PS5 et Xbox Series.