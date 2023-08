Call of Duty Modern Warfare 3 : date de sortie, bêta... On vous dit tout

Après plus d'un an d'attente, Call of Duty est de retour avec la sortie de Modern Warfare 3. Cette suite homonyme au nouvel arc de la licence s'annonce explosive.

Après le succès détonnant de Call of Duty : Modern Warfare en 2019, difficile d'imaginer Activision-Blizzard ne pas aller plus loin dans le développement de leur licence favorite. Le roi des FPS, comme il est souvent appelé, peut encore se targuer d'être la licence la plus populaire dans le coin des jeux de tir, malgré deux récents Modern Warfare 2 et Warzone 2 plus que moyens. Mais encore une fois, la poule aux œufs d'or de l'immense studio américain se doit de produire une nouvelle progéniture, présentée sous la forme d'un tout récent trailer que l'on vous montre juste ci-dessous.

Quelles sont les nouveautés de Call of Duty : Modern Warfare 3 ?

Les années passent ma la recette ne change pas, ou peu pour le célèbre FPS. Call of Duty : Modern Warfare 3 se présente comme tous ses prédécesseurs avant lui : un cocktail d'action et de plot-twists sur un fond technique qui ne semble pas trop changer des titres précédents. Car il faut vous prévenir, Call of Duty : Modern Warfare 3 ne compte en aucun cas révolutionner la formule la plus populaire de l'univers des jeux de tir, mais plutôt se baser sur le format solide de ses deux prédécesseurs. Difficile donc d'imaginer de grands changements pour cette nouveauté très attendue.

S'il ne compte pas faire dans l'innovation au delà de son mode histoire, en revanche Modern Warfare 3 souhaite jouer la carte de la nostalgie, en proposant dès sa sortie pas moins de 16 cartes multijoueur. Elles seront, vous l'aurez bien compris, toutes issues du jeu original homonyme de 2009, et se présenteront sous la forme de cartes entièrement remasterisées pour l'occasion.

Enfin, pour terminer, il faut savoir que deux des modes les plus populaires de la franchise seront également de la partie lors de la sortie d jeu le 10 novembre prochain, à savoir le mode Guerre et le mode Zombie. Le premier permettra de concurrencer Battlefield en proposant des combats à grande échelle aux joueurs, tandis que le second offrira une expérience toujours aussi unique dans un univers parallèle où les morts surgissent de terre par vagues illimitées.

Un mode zombie dans Call of Duty : Modern Warfare 3 ?

Comme on vous le disait quelques lignes plus haut, Modern Warfare 3 compte bien réintroduire le mode Zombie qui plaît tant aux fans. Habituellement réservé aux titres moins "modernes" de la licences, comme le dernier Call of Duty : Vanguard, il sera donc présent dans cette nouvelle sortie, et même assez central. En effet, ce sont une nouvelle fois les équipes de SledgeHammer Games qui se sont attelées à la tâche de bâtir ce mode de jeu dans sa globalité, assurant proposer aux fans "l'une des plus grandes cartes jamais proposées dans son histoire." Reste à voir si le mode Zombie compte continuer dans ses pérégrinations "alambiquées" des derniers titres de la licence, ou retourner à une expérience plus sobre comme lorsqu'il fut découvert, à la sortie de World at War.

Comme il est maintenant usuel lors d'une sortie d'un jeu Call of Duty, Call of Duty : Modern Warfare 3 proposera aux joueurs une période de bêta permettant à tous de tester le jeu. Enfin tous, pas exactement. Si chaque année depuis la sortie de Modern Warfare en 2019, une période de bêta publique a toujours succédé à une période de bêta fermée, Modern Warfare ne semble proposer que la seconde cette année. Elle sera réservée aux joueurs ayant précommandé le jeu dans toutes ses éditions.

Si Modern Warfare 3 semble assez limité sur le plan des innovations, tant sur son contenu que sur sa technique, il n'en reste pas moins l'une des plus grosses sorties de l'année. Et une nouvelle fois, Activision-Blizzard opte pour une sortie hivernale le 10 novembre prochain. Le jeu sera disponible sur consoles next-gen et PC, mais aussi sur PS4 et Xbox One, limitant grandement ses innovations graphiques.