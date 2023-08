Starfield : le baroud d'honneur d'Xbox

Après près de trois ans sans exclusivité de taille, Xbox se doit d'assurer à Starfield une sortie réussie, sans quoi la marque de Microsoft aura du mal à attirer les nouveaux joueurs, face à une Playstation en pleine forme.

God of War, Gran Turismo, The Last of Us, Horizon, Stray, Uncharted, Ratchet et Clank, Spiderman... Autant d'exclusivités Playstation qu'il est difficile d'ignorer quand on s'intéresse de prêt au monde vidéoludique. Sony a parfaitement réussi, à travers ces dix dernières années, à se forger un catalogue privé aussi unique que qualitatif. En proposant aux joueurs ayant acheté sa toute dernière Playstation 5 autant d'aventures et d'histoires réussies, la marque japonaise s'est assuré la fidélité de nombre de ses joueurs, réussissant au passage la difficile tâche de faire évoluer leur statut de simple consommateurs à celui de fan. Une success story que lorgne avec envie Microsoft, qui se bat ardemment pour sécuriser sa part de marché sur la lucrative vente de consoles de salon.

Or, si l'on regarde ces trois dernières années, cruciales puisqu'elle suivent la sortie de la dernière génération de consoles (PS5 et Xbox Series), la situation semble tout à fait sinistre pour le géant vert, qui souffre de sortie exclusives limitées voire totalement ratées. Exit la légendaire série Halo, victime elle aussi d'un passage malavisé vers le genre de l'open-world (Halo Infinite), exit Darktide qui a dû retarder sa sortie sur Xbox Series d'un an en raison de problèmes techniques, et enfin exit Redfall, exclusivité des prometteurs studios Arkane, révélée comme l'un des triple A les plus ratés des ces dix dernières années.

Mais si Xbox a bien compris qu'il ne pourrait pas lutter sur le plan de la qualité ou de la quantité de ses exclusivités console, il peut au moins s'appuyer sur une arme de taille pour s'assurer au moins une part du gâteau dans la vente des consoles de salon. Il s'agit bien évidemment du Xbox Game Pass, cette offre d'abonnement à un catalogue de jeux aussi riche que pécuniairement raisonnable. Et à grand coup de rachats de studio plus ou moins modestes, ainsi que d'accords avec certains des plus grands éditeurs du moment (Riot Games, Creative Assembly et Electronic Arts notamment), Microsoft lui a assuré une richesse sans égal. Sans compter son coût très modeste, ne dépassant pas les 13 euros par mois, qui en fait de très loin l'offre d'abonnement la plus intéressante du monde du jeu vidéo.

Par ailleurs, le Xbox Game Pass assure à Xbox un accès au marché très lucratif du jeu PC, là où Sony commence tout juste et difficilement à étendre ses exclusivités aux joueurs souris et clavier. Au dernières nouvelles, l'offre aurait séduit pas moins de 25 millions de joueurs en janvier 2022. Un chiffre que Microsoft se garde bien de révéler au grand public mais qui représente plus de deux fois le maximum d'abonnés de World of Warcraft durant ses heures de gloire, et plus de 350 millions de dollars de recettes mensuelles théoriques.

Et c'est dans ce micmac infernal que débarque Starfield. La toute dernière création des révérés studios Bethesda (achetés pour 8,1 milliards par Microsoft en 2021) semble enfin apporter le souffle nécessaire aux exclusivités Xbox Series. Difficile d'imaginer un RPG en solo raté quand il est issu des créateurs de Fallout et de Skyrim, d'autant plus que Starfield semble de loin le projet le plus ambitieux du studio à ce jour. A noter que surtout, Starfield sortira jour 1 dans le Xbox Game Pass. Une addition titanesque à une offre déjà très intéressante, qui pourrait enfin assurer aux Xbox Series l'attrait qui leur a longtemps fait défaut. Mais Xbox et Bethesda devront s'assurer en premier lieu que la naissance de leur poulain se fasse sans accroc, notamment sur le plan technique, car les joueurs ne pardonneront pas un énième Waterloo.

Une sortie à surveiller absolument, prévue pour le 6 septembre 2023 sur PC et Xbox Series.