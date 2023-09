Découvrez les notes astronomiques de Manchester City dans FC 24

Le remplaçant de FIFA est bientôt prêt à entrer sur le terrain. FC 24, le nouveau jeu de football d'Electronic Arts, sera disponible d'ici quelques semaines, et nous dévoile déjà certaines notes de joueurs assez étonnantes.

Après plus de 25 ans d'hégémonie quasi-totale sur le monde des jeux de football, FIFA a enfin tiré sa révérence l'année dernière. En cause, un conflit pécunier entre son éditeur, Electronic Arts, et la Fédération Internationale de Football qui aura eu raison de la collaboration étroite entre les deux instances. Mais cette nouvelle, triste en apparence, n'aura eu que très peu d'effet pour les fans du célèbre jeu de football, qui pourront d'ici quelques semaines découvrir son tout nouveau remplaçant. EA Sports FC 24, ou FC 24 pour les intimes, est similaire en tous points à son prédécesseur, et présentera fin septembre la nouvelle saison de simulation footballistique 2023-2024.

Or, outre son apparente mise en évidence du football féminin, FC 24 compte également proposer le traditionnel mode ultra-compétitif FUT 24, qui permettra aux joueurs de créer leur équipe avec les centaines de joueurs et joueuses disponibles dans le jeu. C'est pourquoi, tous les regards sont tournés vers le haut du tableau et ses fameuses notes, attribuées aux meilleurs performeurs de la saison. Et dans le genre grande performance cette année, on retrouve bien évidemment Manchester City, qui peut se targuer d'avoir remporté à la fois la Champions League, la Premier League et la FA Cup. De quoi assurer des notes extrêmement positives à ses 15 meilleurs joueurs. La preuve juste ci-dessous avec un tweet que l'on doit au respecté compte Fut Scoreboard, spécialiste du mode FUT.

Erling Haaland et Kevin De Bruyne accompagnent Kylian Mbappé et Putellas sur la première marche des meilleurs joueurs du jeu, tandis qu'Ederson, Dias, Silva et Rodri restent dans le top 20 des meilleurs joueurs du jeu. Parmi ces quinze joueurs, 6 font partie intégrante du top 50 des meilleurs joueurs de FC 24. De quoi terrifier tous les adversaires de ceux qui oseront choisir Manchester City lors de leurs parties entre amis.