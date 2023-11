Sony brade la PS5 pour le lancement de la Black Week !

Sony n'a pas attendu pour dégainer un grand nombre de promotions sur la PlayStation 5 et ses accessoires ce 17 novembre, coup d'envoi de la Black Week. Plusieurs marchands proposent la console à moins de 430 euros.

Toujours considérée comme la reine des consoles next-gen, la PlayStation 5 n'est aujourd'hui plus un rêve lointain pour les gamers. La pénurie qui a suivi sa sortie en France en novembre 2020 a enfin pris fin en ce début d'année et il est maintenant donné à tout le monde de mettre la main sur le cinquième opus de la plus populaire des consoles de jeu. Et si vous ne l'avez pas encore fait, c'est le moment ! En ce 17 novembre, date du début de la Black Week, Sony se montre très agressif en proposant de très nombreuses offres immanquables sur sa PS5, ses jeux et ses accessoires. Parmi celles-ci, son exceptionnelle promotion sur la PS5 Standard Edition vendue seule à un prix jamais vu !

Console PlayStation 5 - Blanc Neuf à partir de 429,00 € Occasion à partir de 499,00 € Amazon 494,99 € 429,00 € Voir

Darty 489,00 € Voir

Fnac 525,00 € Voir

Cdiscount 549,00 € Voir

Leclerc 549,00 € Voir

Electro Dépôt 549,97 € Voir

Rue du Commerce 579,00 € Voir Amazon 494,99 € 499,00 € Voir

Affiché habituellement à 549 euros (contre 499 euros lors de sa sortie), la console est proposée sur plusieurs sites en ligne au tarif exceptionnel de 429 euros ce vendredi matin ! Disponible à ce prix chez plusieurs marchands (Amazon, Cdiscount, Carrefour, Leclerc...), la PS5, vendue avec une manette DualSense, devrait s'écouler à vitesse grand V. Alors ne tardez pas, au risque de laisser passer une occasion en or.