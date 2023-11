La PS5 vendue avec un jeu culte à un prix délirant, cette offre Black Friday est immanquable !

La PlayStation 5 bénéficie de nombreuses promotions depuis le début de la Black Week 2023. Parmi celles-ci, ce pack, disponible sur de nombreux sites en ligne, s'affiche à un prix exceptionnel.

Sony n'aura pas attendu le Black Friday, ce vendredi 24 novembre, pour dégainer des offres exceptionnelles sur sa PlayStation 5. Vous pouvez par exemple trouver la console next-gen seule au prix de 429 euros au lieu de 549 euros chez plusieurs marchands depuis vendredi dernier. De nombreux jeux, parmi lesquels certains incontournables comme Assassin's Creed : Mirage, Hogwarts Legacy L'Héritage de Poudlard ou encore EA Sports FC24, bénéficient également de grosses remises, la plupart du temps de plusieurs dizaine d'euros. Et comme souvent, c'est en achetant un pack que l'on peut faire les meilleures affaires. C'est le cas de cette offre proposée sur de nombreux sites en ligne : la PlayStation 5 Standard Edition vendue avec une manette DualSense et le jeu Marvel's Spider-Man 2 au prix complètement fou de 499 euros !

Pack PlayStation 5 Standard - Marvel's Spider-Man 2 (PS5) Neuf à partir de 499,00 € Amazon 540,00 € 499,00 € Voir

Cdiscount 609,00 € 499,00 € Voir

Rakuten 499,00 € Voir

Fnac 634,99 € 499,75 € Voir

Leclerc 499,00 € Voir

Darty 726,97 € Voir

Ce pack, qui vous fait gagner 130 euros - on rappelle que la console de Sony seule se vend à 549 euros hors période de soldes - est sans aucun doute l'un des plus attractifs de cette Black Week 2023. Le jeu développé par Insomniac Games est sorti il y a à peine un mois et succède au premier volet qui s'était imposé comme un blockbuster sur PS5. Entrez dans la peau de Miles Morales et Peter Parker, les deux hommes-araignées, et partez à l'aventure sur les gratte-ciels new-yorkais - à noter que les quartiers de Brooklyn et du Queens font leur apparition dans ce deuxième opus - pour empêcher les méchants Venom, Kraven, Lezard et bien d'autres de prendre le contrôle de la ville qui ne dort jamais.

Cette offre immanquable est disponible à moins de 500 euros chez Amazon, Cdiscount, Rakuten, la FNAC et Leclerc. Avec le plus souvent les frais de livraison offerts si vous récupérez directement le pack en magasin ou en point-relais. Une offre à ne pas manquer.