Ce jeu Mario sur Nintendo Switch presque à moitié prix, une offre Black Friday à ne pas rater

Il existe une multitude de jeux à l'effigie de Mario, la superstar de Nintendo. Celui-ci, disponible sur la Switch, voit son prix presque diviser par deux à l'occasion du Black Friday.

Chez Nintendo, Mario est LE super-héros. Le plus célèbre des plombiers est décliné à toutes les sauces et chaque gamer doit pouvoir y trouver son compte. S'il est évidemment surtout connu avec son équipe pour faire des courses de karting, Mario peut également se transformer en footballeur. C'est le cas dans Mario Strikers : Battle League Football, le troisième opus de la série des Mario Strikers, sorti en juin 2022. Le jeu propose des matchs de foot à 5 contre 5 avec tous les personnages cultes de la saga. L'objectif est de marquer le plus de buts possibles en s'aidant des pouvoirs spéciaux propres à chacun des protagonistes.

Mario Strikers : Battle League Football Switch Neuf à partir de 23,97 € Occasion à partir de 31,00 € Fnac 44,97 € 23,97 € Voir

Amazon 42,23 € 34,61 € Voir

Rue du Commerce 40,04 € Voir

Cdiscount 44,99 € Voir

Rakuten 44,98 € Voir

Leclerc 44,49 € Voir

Darty 44,82 € Voir

Electro Dépôt 49,98 € Voir

Boulanger 49,99 € Voir Rakuten 44,98 € 31,00 € Voir

Fnac 44,97 € 40,00 € Voir

Amazon 42,23 € 41,50 € Voir

Si vous souhaitez prendre part à des parties endiablées, en local ou en ligne, nous ne saurions que trop vous conseiller de jeter un coup d'œil à cette promotion dégotée sur le site de la FNAC. L'enseigne profite du Black Friday pour proposer le jeu au prix de 23.99 euros au lieu de 44.99 euros habituellement. Une offre de réduction de 47%, suffisamment rare sur l'univers du gaming pour ne pas être mise en avant.