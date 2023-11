La PS5 et le jeu EA SPORTS FC24 à moins de 500 euros, c'est possible avec le Black Friday

De nombreux packs avec la console reine de Sony bénéficient de belles promotions pendant le Black Friday 2023. Comme celui-ci avec le jeu de football de référence sur la PS5.

S'offrir la PlayStation 5 avec un jeu mondialement connu à un prix moindre que celui habituel de la console seule, c'est possible lors du Black Friday 2023. D'ordinaire vendue à 549 euros, la petite perle de Sony, sortie en 2020 et désormais disponible partout, s'affiche à 499 euros avec le jeu EA SPORTS FC24 pendant la Black Week chez Amazon. Une offre assez exceptionnelle - avec les frais de livraison offerts - puisqu'elle permet de faire une économie de 130 euros.

Pack console PS5 Standard + EA Sports FC24 Neuf à partir de 499,00 € Occasion à partir de 539,99 € Amazon 529,90 € 499,99 € Voir

Leclerc 499,00 € Voir

Darty 536,99 € Voir

Rakuten 549,00 € Voir

Cdiscount 569,00 € Voir

Fnac 643,87 € Voir Rakuten 549,00 € 539,99 € Voir

EA SPORTS FC24 est une simulation de football qui n'est autre que le successeur de FIFA23 et de tous les opus précédant qui ont fait de lui le jeu de football de référence aux quatre coins du monde. Si le nom a changé, suite à un désaccord financier avec la Fédération Internationale de Football (FIFA), le jeu reste un must avec son animation hyperréaliste et une base de données de près de 20 000 joueurs et joueuses professionnels. En solo, entre amis ou en ligne, jouer à EA SPORTS FC24 procure toujours un plaisir immense aux fans du ballon rond, et pas seulement. A moins de 500 euros, ce pack est une affaire en or.