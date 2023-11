Où trouver la PS5 la moins chère lors du Black Friday ?

Le Black Friday est une occasion en or pour mettre la main sur la PlayStation 5. Pour vous aider à trouver le deal parfait, on a trouvé le site marchand qui propose le plus petit prix sur la toujours très convoitée console Sony.

La PlayStation 5 Edition Standard à 429 euros ? Non ce n'était pas un rêve, et de nombreux chanceux ont pu mettre la main sur la console reine de Sony à ce tout petit prix dès le 17 novembre, une semaine avant le Black Friday prévu ce vendredi 24 novembre. Cette réduction de 120 euros - soit 21% -, presque tous les sites marchands l'ont proposée, de Amazon à Cdiscount en passant par Carrefour, la FNAC ou encore Leclerc.

A ce tarif, les stocks se sont rapidement épuisés. En ce mercredi 22 novembre, plus aucune PS5 Standard Edition (avec le lecteur de disque) neuve ne se trouve à 429 euros. Mais elle est encore en promotion chez certaines enseignes et nous avons cherché pour vous où la console préférée des Français se vendait aujourd'hui le moins cher.

Console Sony PlayStation 5 Edition Standard Neuf à partir de 489,00 € Occasion à partir de 445,00 € Rue du Commerce 489,00 € Voir

Rakuten 498,99 € Voir

Amazon 549,90 € Voir Rakuten 498,99 € 445,00 € Voir

Darty 565,90 € Voir

Et c'est du côté de Rue du Commerce que la PS5 bénéficie de la plus belle réduction. Sur ce site fiable, la console next-gen sortie fin 2020 s'affiche à 489 euros, avec la livraison offerte. Si vous commandez dès à présent, le petit joyau de Sony sera livré à votre domicile dans une semaine (à partir du 29 novembre).

Avec 60 euros de rabais par rapport au prix habituel, et donc pour moins de 500 euros, l'offre reste très avantageuse. Surtout que rien ne dit que la console sera de nouveau mise en vente à 429 euros d'ici à la fin du Black Friday.