Micromania enflamme le Black Friday avec une offre délirante sur la PS5

Si vous cherchez l'offre Black Friday du jour du côté de la Playstation, allez vite du côté de Micromania qui propose un pack avec la console Standard Edition, trois jeux et une manette supplémentaire à un prix imbattable.

Alors que les grosses promos sur l'univers de la PlayStation commençaient quelque peu à s'assécher après un début de Black Friday en fanfare, Micromania a dégainé ce mercredi 22 novembre une offre exceptionnelle. Le site des magasins spécialisés dans les jeux-vidéo propose un énorme pack contenant la PS5 Edition Standard + une manette DualSense supplémentaire (Cosmic Red) + le jeu Marvel's Spider-Man 2 + le jeu Assassin's Creed Mirage Edition Launch + le jeu le jeu EA SPORTS FC 24 pour seulement 649 euros ! Ne cherchez pas ailleurs, vous ne trouverez certainement pas mieux aujourd'hui. Vous économiserez au total 175 euros, soit une réduction de 21%.

Un peu plus tôt dans la journée, Micromania avait ressorti la console seule, toujours la version Standard (avec lecteur de disque), au prix de 429 euros comme on avait pu la trouver dans de nombreuses enseignes au début de la Black Week 2023. Depuis, cette offre extraordinaire - une réduction de 120 euros par rapport au prix de base affiché à 549 euros - avait disparu et Micromania est le premier marchand à l'avoir reproposée depuis le week-end dernier. Si le stock de la petite merveille de Sony seule s'est vite épuisé, il est encore temps de mettre la main sur le pack détaillé un peu plus haut, mais n'attendez pas trop longtemps car à ce tarif-là il risque également de partir très vite.