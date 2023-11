A peine sortie, la PS5 Slim est déjà en promo à la FNAC lors du Black Friday !

Sony aura attendu le Black Friday, ce 24 novembre 2023, pour sortir en France sa nouvelle PS5, la fameuse Slim. Et la console "amincie'" bénéficie déjà d'une petite promotion à la FNAC.

Attendue par de nombreux aficionados des jeux-vidéos, la sortie de la PlayStation 5 Slim aura donc attendue le 24 novembre 2023, jour du Black Friday, soit quinze jours seulement après avoir été mise en vente aux États-Unis. Comme annoncé, la PS5 Slim s'affiche dans quelques enseignes ce vendredi au prix de 549 euros pour la Standard Edition et 449 euros pour la version digitale sans lecteur Blu-Ray. Ce sont les mêmes prix que pour la PS5 classique hors promotions.

Et si Sony n'a pas souhaité baisser le prix de la PS5 Slim lors de son lancement en plein Black Friday, certains marchands semblent avoir anticipé le coup. C'est le cas de la FNAC qui, ce vendredi, verse 10 % du prix de la console sur le compte fidélité de ses clients si elle est achetée avec un jeu ou un accessoire. Un petit pactole crédité sur la carte adhérent de la FNAC (il faut donc en avoir une) qu'il faudra dépenser entre le 24 et le 27 novembre sur un ou plusieurs autres articles de l'enseigne.

Alors que les rumeurs annoncent une PS6 à l'horizon 2026 ou 2027, la PS5 Slim est donc arrivée en France tout pile trois ans après la sortie de la PS5 classique. Cette nouvelle version de la console best-seller de Sony lui offre surtout une nouvelle silhouette, plus fine comme son nom l'indique. Elle se matérialise par une perte de poids de plus d'un kilo. La PS5 Slim Standard Edition pèse 3.2 kilos contre 4.5 pour le modèle original.

Si elle n'est pas plus performante que sa grande sœur et propose les mêmes fonctionnalités, la Slim est toutefois dotée d'une capacité de stockage supérieure - 1 To contre 825 Go pour la PS5 originale. Enfin, le lecteur de disque Blu-Ray, pour la version Standard, peut, si bsoin, plus facilement se retirer (en le soulevant) que sur la version précédente.