Fortnite : Billie Eilish s'invite dans la nouvelle saison 3

Après The Weeknd et Lady Gaga, le jeu en ligne Fortnite dévoile sa nouvelle collaboration avec un artiste international pour sa nouvelle saison 3 du mode Festival.

Epic Games annonce ce mardi 23 avril l'arrivée prochaine de la superstar Billie Eilish au sein de son jeu en ligne à succès. La jeune chanteuse rejoint la nouvelle saison 3 de Fortnite Festival, un mode centré sur la musique et lancé en fin d'année 2023.

Cette collaboration initiée par Epic Games inclut notamment plusieurs tenues et skins à l'image de la chanteuse Billie Eilish. L'interprète de titres mondialement connus comme "Bad Guy" ou "What was i made for ?" est la troisième artiste mondiale à rejoindre le roster d'artistes au sein de Fortnite après The Weeknd et Lady Gaga. Les joueurs pourront ainsi retrouver plusieurs partitions des musiques de Billie Eilish et d'autres artistes au sein du mode Fortnite Festival.

L'ajout de Billie Eilish au mode Fortnite Festival coincide également avec l'arrivée de la saison 3 du mode centrée sur les performances musicales et l'ajout d'un nouveau Passe Festival. Ce dernier comprend deux parcours, l'un gratuit et l'autre à acquérir en échange de 1800 V-Bucks (monnaie du jeu). Le Passe Festival de la saison 3 comprend de multiples récompenses à débloquer en jouant et sa version payante permet également de débloquer instantanément le skin de Billie Eilish Racines Vertes.

© Epic Games

Parmi les musiques ajoutées à la nouvelle saison de Fortnite Festival, les fans de Billie Eilish peuvent retrouver "All the good girls go to hell", "Happier Than Ever - Edit" et "Therefore I Am". D'autres musiques d'autres groupes sont également disponibles dans le mode Festival. La collaboration avec Fortnite X Billie Eilish et la saison 3 du mode Festival se tiendront jusqu'au 13 juin 2024.