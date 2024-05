Call of Duty Black Ops 6 : une sortie sur le Game Pass confirmée et une première bande-annonce

Call of Duty Black Ops 6 sera bien dans le Xbox Game Pass dès sa sortie. Une première bande-annonce à été dévoilée dans le même temps.

Ces dernières semaines, Activision et Xbox ont mis le paquet en procédant à de nombreuses campagnes de communication à travers le monde. Les fans ont dernièrement découvert les premières images relayées sur un site promotionnel. Une mise en scène originale puisqu'elle permettait aux utilisateurs de contrôler un téléviseur. Une interview de Sarah Bond, actuelle présidente de Xbox, laissait entendre que le prochain Call of Duty serait disponible à sa sortie sur le Xbox Game Pass. Dans la journée du 28 mai, le prochain jeu "Call of Duty : Black Ops 6" a fait l'objet de nouvelles précisions qui n'ont pas laissé les fans indifférents.

D'abord annoncé par erreur dans une notification envoyée à ses utilisateurs dans la matinée puis confirmé officiellement dans un communiqué de Xbox, "Call of Duty : Black Ops 6" sera bel et bien disponible dès sa sortie sur le Game Pass. De ce fait, les abonnées au Game Pass sur Xbox et PC n'auront pas besoin de débourser le moindre argent supplémentaire, si ce n'est le prix de l'abonnement.

Outre cette annonce, la marque a profité de l'occasion pour publier une première bande-annonce pour son jeu. Un peu plus d'une minute de vidéo qui ne dévoile pas le gameplay, mais où l'on peut apercevoir des visages bien connus. Des personnages historiques tels que les présidents américains George Bush et Bill Clinton, la première ministre du Royaume-Uni Margaret Thatcher ou encore Saddam Hussein font notamment leur apparition.

Dans un peu plus d'une semaine, le dimanche 9 juin, les fans de jeux vidéo auront rendez-vous pour l'événement annuel "Xbox Game Showcase". Il ne fait aucun doute que le prochain jeu Call of Duty sera de la partie . Xbox prévoit même pour faire suite à son évènement un Direct uniquement consacré à "Call of Duty : Black Ops 6". Le gameplay et la date de sortie devraient être dévoilés.