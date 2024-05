State of Play 2024 : Tout ce qu'il faut retenir des annonces de PlayStation

Un petit événement mais de grands moyens ! La State of Play a tenu ses promesses et à l'arrivée des annonces ont su retenir l'attention.

Pour les fans de jeux vidéo et plus particulièrement ceux de la franchise PlayStation, il a fallu patienter jusque tard le soir de ce mercredi 30 mai 2024. A minuit pile très exactement, l'événement "State of Play" s'est lancé sur internet et le compte Youtube de PlayStation. Sony avait prévenu que les prochains mois suivant son appel à l'investissement seraient calmes.

Malgré tout, ce ne sont pas moins de quatorze nouveaux jeux qui ont été dévoilés par Sony en 35 minutes. Pas de Uncharted, Ratchet et Clank ou encore de Spider-Man avant mars 2025 pour autant nous avons eu le droit à des surprises intéressantes. Si vous avez raté l'évènement State of Play, voici un récapitulatif des principales annonces.

Concord

L'ouverture de bal de la State of Play a débuté sur un tout nouveau jeu développé par le studio anglais Firesprite. Concord, c'est ainsi qu'il se nomme, est un jeu de tir à la troisième personne. Les joueurs embarquent dans un niveau de science-fiction et plusieurs modes de jeu sont proposés sur la base du PvP ( joueur contre joueur). Le gameplay est très simple puisque ce sont des équipes de cinq qui s'affrontent. Chaque joueur peut choisir parmi une liste de nombreux personnages en fonction de pouvoirs que chacun d'eux possèdent. La sortie de Concord elle prévue le 23 août 2024 sur PS5 et PC.

God of War Ragnarok

Comme attendu, le jeu venu tout droit de Santa Monica Studio fait son grand retour avec en poche un partenariat avec Jetpack Interactive. Cette version exclusivement rattachée aux ordinateurs portables vous entraînera dans un voyage épique et émouvant dans lequel vous pourrez suivre le destin de Kratos et Atreus qui feront face à des menaces pour lutter contre le passé. Le jeu bénéficiera de spécificités bien plus poussées pour les appareils les plus performants ainsi que des nouvelles options débloquées. Il faudra tout de même attendre la fin de l'année 2024 puisque God of War Ragnarok ne sortira sur PC qu' à partir du 19 septembre.

Astro Bot

Il fait son grand retour ! Astro Bot, le célèbre jeu développé par le studio japonais Team Asoni, embarque les utilisateurs à la recherche de l'équipage du petit robot Astro à travers 6 galaxies pour pas moins de 80 niveaux. Des tout nouveaux niveaux et fonctionnalités pour ce jeu 3D qui sera ravir les adeptes de jeux d'aventures. Astro Bot est attendu le 6 septembre 2024 sur votre console PS5 tandis que les précommandes ouvriront dès le 7 juin.

Monster Hunter Wilds

Une nouvelle bande-annonce qui a su tenir ses promesses jusqu'au bout. Le nouveau jeu de la licence Capcom dévoile un gameplay riche et aux nombreuses cinématiques. Les nombreux détails dévoilent les monstres auxquels le protagoniste devra se confronter lors de son exploration. Il pourra compter sur de nouvelles montures pour parachever ses quêtes. Contrairement aux autres jeux, Monster Hunter Wilds n'a pas de jour de sortie mais il est tout de même prévu pour l'horizon 2025 sur PS5.

Until Dawn

Pour les adeptes du PSVR2, le casque de réalité virtuel développé par Sony exclusivement pour sa PS5, plusieurs titres seront bientôt compatibles. Parmi eux, ce grand classique sorti sur PS4 qui vous plongera directement dans l'ambiance de l'horreur. Vous l'aurez compris, il s'agit bien entendu de Until Dawn qui a été amélioré et repensé pour PC et PS5. La bande annonce plonge directement le spectateur dans le vif du sujet lorsqu'un groupe de huit personnes se retrouve en montagne dans une excursion qui va tourner au cauchemar. On ne vous en dit pas plus sur les détails mais sachez que le jeu est annoncé pour la fin de l'année 2024.

Vous pouvez retrouvez en détail toutes les annonces de l'évènement dans un blog publié par PlayStation dans la journée du 31 mai 2024.