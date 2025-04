Nintendo Switch 2 : la firme se prépare déjà à une pénurie, le nombre de précommandes explose

La firme japonaise vient de communiquer sur les premiers chiffres de sa nouvelle console. La Nintendo Switch 2 semble déjà battre des records et les risques de pénurie ne sont pas loin.

Alors que la Nintendo Switch 2 est toujours prévue pour le mois de juin 2025, des doutes continuent de subsister sur la disponibilité de la console à son lancement. Au travers d'un post publié sur le compte X (formellement Twitter) de Nintendo, la firme annonce que plus de 2,2 millions d'inscriptions ont été effectuées pour pouvoir précommander la nouvelle console. Un chiffre qui dépasse largement les plans prévus par l'entreprise et qui fait désormais redouter un risque de pénurie lors de sa sortie officielle.

Une situation qui est familière pour Nintendo. L'entreprise avait déjà connu plusieurs pénuries lors du lancement de la première Nintendo Switch en 2017. Il fallait alors avoir de la chance (ou beaucoup d'argent) pour pouvoir mettre la main sur la console hybride. Espérons que cette situation ne se reproduise pas de nouveau en Europe.

Un design peaufiné et amélioré

Si Nintendo semble repartir sur un design similaire au premier modèle pour sa nouvelle Nintendo Switch 2, de nombreuses différences sont tout de même à relever. La console dispose de sticks et de Joy-Con bien plus larges, qui semblent plus agréables à manipuler. Ceux-ci ont perdu leurs célèbres couleurs rouge et bleu, si caractéristiques des manettes précédentes. À la place, un revêtement noir mat s'est déposé sur l'ensemble de la surface, même si quelques touches pastel se sont cachées sous les Joy-Stick. D'après les dernières informations en date, les Joy-Con de la nouvelle Nintendo Switch 2 disposeront d'une précision accrue et d'une meilleure fabrication afin d'éviter le problème de "drift" qui a touché de nombreux possesseurs du premier modèle.

Les Joy-Con pourront effectivement servir de souris, confirmant les dernières théories publiées sur Internet. Un moyen de jouer avec plus de précision, en particulier pour les jeux de tir. La béquille de la console sera hautement ajustable de sorte à l'incliner comme bon nous semble. La Nintendo Switch 2 bénéficiera d'une capacité de stockage de 256 Go, soit huit fois plus que sa grande sœur, qui était limitée à 32 Go.

La Switch 2 dispose d'un écran LCD capable d'afficher de meilleures couleurs et est compatible HDR, lui permettant de représenter un meilleur contraste entre les éléments clairs et obscurs. Les jeux seront affichés avec une bien meilleure qualité d'écran, puisque Nintendo propose une tablette disposant de 1080p. L'écran en lui-même profitera d'une largeur de 7,9 pouces, soit supérieure aux 6,2 pouces de la Switch 1.

Mais ce qui interroge le plus est l'ajout d'un nouveau bouton en dessous du bouton "HOME" à droite de la console. Intitulé bouton "C", celui-ci permet de discuter en chat vocal avec ses amis. Nintendo a donc mis fin à ce grand défaut de la Switch première du nom, qui ne permettait pas d'être en contact avec ses amis en même temps que de jouer. La Switch 2 intègre donc un micro, afin de capter votre voix, même à distance. Les bruits nuisibles seront automatiquement supprimés par la console.

Il sera également possible de voir l'écran de vos amis, qu'ils jouent au même jeu que vous ou non. Nintendo rend possible le visionnage de l'écran d'un autre joueur, afin de l'aider dans sa quête et l'assister dans sa partie. À noter que seuls les détenteurs d'un abonnement Switch Online pourront profiter de ces fonctionnalités.

Les nouveaux jeux disponibles sur la Switch 2

La vidéo de présentation officielle de la Nintendo Switch 2 avait déjà statué sur la rétro-compatibilité avec les anciens jeux déjà disponibles sur Nintendo Switch. Ainsi, les possesseurs de titres comme The Legend of Zelda : Breath of the Wild, Mario Kart 8 ou encore Splatoon pourront continuer d'en profiter sur la nouvelle Nintendo Switch 2. À noter que la première bande-annonce de la Switch 2 mentionne des jeux "incompatibles" ou pas "entièrement compatibles", sans que l'on sache encore lesquels sont concernés.

Certains jeux, comme Mario Party Jamboree, seront quant à eux optimisés pour la Switch 2. Le titre reposera sur le microphone, la caméra ou encore la fonctionnalité "souris" des Joy-Con pour quelques mini-jeux. Les diverses activités seront plus immersives et amusantes que jamais. Même chose pour The Legend of Zelda : Breath of the Wild et Tears of the Kingdom, qui seront visuellement améliorées, et accompagnés par une nouvelle application dédiée directement intégrée dans Nintendo Today. Même constat pour Metroid Prime 4 Beyond, qui reposera également sur la fonctionnalité "souris" des Joy-Con. Légendes Pokémon Z-A se verra lui aussi visuellement amélioré. À noter que même si vous possédez ces jeux sur la Switch 1, vous devrez débourser de l'argent pour profiter de leurs versions optimisées.

Mario Kart World a été la première annonce de ce Nintendo Direct. Au programme : nouvelles mécaniques, nouvelles courses et nouveaux personnages. Le jeu sortira en exclusivité sur la Nintendo Switch 2. Il sera possible de jouer jusqu'à 24 joueurs sur une même carte. Des modes de jeu inédits feront leur apparition : survie, balade... Grosse nouveauté de Mario Kart World : le monde ouvert. Vous pourrez vous balader entre amis dans différents univers et profiter des nouveautés de ce nouveau titre vidéoludique.

La Nintendo Switch intègrera dans son catalogue des jeux très populaires, comme Elden Ring, Hadès II, Street Fighter 6, Split Fiction, EA Sports FC, Hogwarts Legacy, Hitman : World of Assassination, Yakuza O, Borderlands 4, Civilization VII, WWE 2K, Cyberpunk 2077, Final Fantasy VII Remake, Hollow Knight : Silksong, Two Point Museum, Star Wars Outlaws, Fortnite, Professeur Layton et le Nouveau Monde à vapeur, Human Fall Flat 2... The Duskblood, jeu exclusif à la Switch 2, fera lui aussi son apparition en 2026.

Un nouveau jeu Zelda a été annoncé. Intitulé Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau, le titre nous permet d'incarner la princesse dans une aventure haute en couleurs et en action. Le jeu sortira cet hiver et se présente comme un préquel à Tears of The Kingdom. S'est ensuivi le remake de Kirby Air Riders, dont la sortie est prévue en 2025.

La dernière bande-annonce du Direct est revenue à un tout nouveau jeu mettant sous la lumière des projecteurs le personnage de Donkey Kong. Baptisé Donkey Kong : Bananza, le jeu en 3D doit sortir le 17 juillet 2025. Une "aventure fracassante" qui "rime avec exploration et démolition" d'après le communiqué de presse de Nintendo.

Un prix qui ne fera pas plaisir aux joueurs français

La Nintendo Switch 2 se présente comme une version améliorée de la première génération. Il est donc logique que son prix évolue en conséquence au vu des meilleurs composants qui équipe cette nouvelle machine. Alors que la première Switch était vendue à un prix situé aux alentours de 349 euros, la nouvelle Nintendo Switch 2 affiche quant à elle 469,99 euros. Vous pourrez également vous procurer le pack console + Mario Kart World, au prix de 509,99€. Les jeux seront quant à eux vendus aux alentours de 80 euros en dématérialisé et 90 euros en physique Les précommandes de la console commencent dès le 8 avril prochain, mais ne seront accessibles qu'à une petite poignée d'élus.

Seuls les joueurs disposant d'un abonnement au Switch Online depuis au moins deux ans en date du 31 mars 2025 pourront précommander la Switch 2 ce 8 avril. Nintendo privilégiera les clients avec des temps de jeu importants sur leurs consoles. Troisième et dernière condition : avoir accepté de recevoir des e-mails et des messages promotionnels de la part de Nintendo.

À noter que le tarif français est quelque peu désavantageux par rapport aux autres pays. Notons par exemple que les États-Unis vendront la Switch 2 à 449,99 dollars, ce qui équivaut en France à 415 euros. Au Japon, deux modèles de la console seront disponibles : l'une entièrement en langue japonaise au prix de 334 dollars, l'autre ayant un système multilinguistique de 467 dollars. Dans tous les cas, la Switch 2 française présente un prix plus impressionnant que ses homologues étrangères.

La date de sortie de la Nintendo Switch 2 approche

La Nintendo Switch 2 sera disponible le 5 juin 2025. Plus que quelques mois d'attente avant de mettre les mains sur la console si vous parvenez à être tiré au sort pour les précommandes sur le Nintendo Store officiel ou si vous trouvez un exemplaire en magasin distributeur.

Au japon, la situation semble déjà compliquée pour celles et ceux qui veulent réserver un exemplaire de la Nintendo Switch 2. La firme a dévoilé que plus de 2,2 millions de personnes s'étaient inscrites pour précommander la console, dépassant largement les prévisions de Nintendo.