Nintendo Switch 2 : une nouvelle fonctionnalité dévoilée avant le live officiel

Le Nintendo Direct consacré à la Switch 2 se tient ce mercredi à 15h. Nintendo semble cependant déjà teaser quelques fonctionnalités de sa nouvelle console.

Nous y sommes ! Aujourd'hui se tient le Nintendo Direct dédié à la présentation de la Nintendo Switch et potentiellement de certains de ses jeux exclusifs qui seront disponibles à son lancement. Dans ce live, il est également attendu que Nintendo dévoile les spécificités de la Switch 2, mais surtout sa date de sortie. Cette dernière, selon les informations du média Insider Gaming, serait notamment prévue pour le début du mois de juin avec des précommandes ouvertes en avril.

Sur les réseaux sociaux, les internautes s'enflamment autour des théories qui entourent la Nintendo Switch 2. Parmi les discussions qui reviennent le plus souvent, on trouve la nouvelle fonctionnalité qui permettrait d'utiliser les Joy-Cons de la console comme une souris d'ordinateur.

Une fonctionnalité qui devrait être confirmée, ou non, pendant le live de ce mercredi à 15h. Nintendo a notamment déjà annoncé que le direct durera à peu près 60 minutes. En attendant, il est toujours possible de revoir la première présentation officielle de la console.

Un design peaufiné et amélioré

Si Nintendo semble repartir sur un design similaire au premier modèle pour sa nouvelle Nintendo Switch 2, de nombreuses différences sont tout de même à relever. La console dispose de sticks et de Joy-Con bien plus larges, qui semblent plus agréables à manipuler. Ceux-ci ont perdu leurs célèbres couleurs rouge et bleu, si caractéristiques des manettes précédentes. À la place, un revêtement noir mat s'est déposé sur l'ensemble de la surface, même si quelques touches pastel se sont cachées sous les Joy-Stick. D'après les dernières informations en date, les Joy-Con de la nouvelle Nintendo Switch 2 disposeront d'une précision accrue et d'une meilleure fabrication afin d'éviter le problème de "drift" qui a touché de nombreux possesseurs du premier modèle.

Mais ce qui interroge le plus est l'ajout d'un nouveau bouton en dessous du bouton "HOME" à droite de la console. Difficile à l'heure actuelle de connaitre avec exactitude l'utilité de ce bouton tant les rumeurs abondent sur internet. Les dernières hypothèses misent sur la possibilité de rejoindre un chat vocal pour discuter avec d'autres joueurs de Switch 2.

Une carte mère qui promet des performances plus élevées

En plus du design, la carte mère de la Nintendo Switch 2 est elle aussi sous le feu des projecteurs. Celle-ci a été partagée en images sur les réseaux sociaux.

Contrairement à la console de 2017, qui possédait une NVIDIA Tegra X1, la Nintendo Switch de 2025 devrait intégrer une NVIDIA Tegra 239 de la famille Orin. Ce changement induit une nette amélioration en termes de performances, la première carte mère disposant de 12 cœurs Cortex-A78AE, la deuxième de 2048 cœurs CUDA.

Les entrailles de la Switch 2 révélées au grand jour ? © MHN1994

Les rumeurs estiment que la Switch 2 pourra faire tourner des jeux en 4K et en 30 IPS (Image Par Seconde). Elle pourrait également inclure le ray tracing, qui retranscrit parfaitement les jeux de lumière, d'ombre et de reflets. Malgré ces évolutions majeures, la console ne devrait pas surpasser la PlayStation 5 ou la Xbox Series S/X en termes de puissance.

Le site Insider Gaming a récemment dévoilé des informations assez décevantes au sujet de la console. Alors que de nombreux fans espèrent que la Switch 2 représente un bond en avant technologique afin de jouer à des jeux en très haute qualité, cela ne sera peut-être pas possible. Selon Insider Gaming, le Nintendo Switch 2 ne bénéficierait pas d'affichage en 4K sur le kit de développement prévu pour les éditeurs et développeurs tiers. Il faudra donc uniquement compter sur de la HD classique pour les jeux.

Les jeux déjà annoncés sur la Switch 2

La vidéo de présentation officielle de la Nintendo Switch 2 a déjà statué sur la rétro-compatibilité avec les anciens jeux déjà disponibles sur Nintendo Switch. Ainsi, les possesseurs de titres comme The Legend of Zelda : Breath of the Wild, Mario Kart 8 ou encore Splatoon pourront continuer d'en profiter sur la nouvelle Nintendo Switch 2. À noter que la bande-annonce de la Switch 2 mentionne des jeux "incompatibles" ou pas "entièrement compatibles", sans que l'on sache encore lesquels sont concernés.

Les jeux de la première Switch seront compatibles avec la Nintendo Switch 2 © Nintendo

Si la Switch 2 n'est pas encore sortie, plusieurs jeux sont déjà en développement pour cette dernière. Le trailer officiel de la console mentionne bien des jeux exclusifs et il y a fort à parier que les prochains Légendes Pokémon : Z-A, Professeur Layton et le Nouveau Monde à vapeur, ou encore les remakes 2D-HD de Dragon Quest I & II devraient également être disponibles sur la Nintendo Switch 2.

Le site Insider Gaming précise que Nintendo ne dévoilerait que des jeux exclusifs à la console lors de l'annonce du 2 avril 2025. La firme présenterait d'autres jeux provenant d'éditeurs tiers vers la fin de l'année 2025 ainsi que de nouveaux titres pour les fêtes de Noël.

Un prix non communiqué, mais certainement en hausse

La première vidéo de présentation de la Nintendo Switch dévoile avant tout son nouveau design ainsi qu'un premier jeu à venir. Il n'y a pour l'instant aucune mention d'un potentiel tarif de vente à venir, mais plusieurs fuites et rumeurs sur le sujet circulent déjà depuis plusieurs mois.

La Nintendo Switch 2 se présente comme une version améliorée de la première génération. Il serait donc logique que son prix évolue en conséquence au vu des meilleurs composants qui équipe cette nouvelle machine. Alors que la première Switch était vendue à un prix situé aux alentours des 349 euros, la nouvelle Nintendo Switch 2 devrait voir son prix se rapprocher des 400 euros chez nous. Il faudra cependant patienter encore un peu pour avoir une réponse officielle de la part de Nintendo.

La date de sortie de la Nintendo Switch 2 déjà dévoilée ?

La Nintendo Switch 2 a été officialisée avec une courte bande-annonce qui dévoile surtout le design de la console. La vidéo se termine également par une courte mention d'une date : le 2 avril 2025. Le constructeur japonais devrait donc en dévoiler un peu plus sur sa nouvelle console lors d'un nouveau Nintendo Direct consacré à la Switch 2, et potentiellement de nouveaux jeux qui accompagneront sa sortie.

Le site Insider Gaming précise cependant que la Nintendo Switch 2 dispose déjà d'une date de sortie établie en interne. Cette nouvelle console serait lancée durant le mois de juin, ce qui permettrait à Nintendo de ne profiter d'aucune vraie concurrence pendant l'été et de sortir plusieurs jeux pendant le reste de l'année.

Notez qu'il était possible de vous pré-inscrire pour tester la Nintendo Switch 2 en personne à Paris, Londres, Berlin, Milan, Amsterdam et Madrid. Les heureux élus pourront tester la console un peu avant sa sortie officielle.