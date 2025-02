PS Plus : trois jeux gratuits pour février, dont un grand classique

À chaque nouveau mois de l'année ses nouveaux jeux gratuits sur le PS Plus. Février laisse place à trois titres inédits, tandis que ceux arrivés en janvier ne vont pas tarder à définitivement disparaître.

Adieu The Stanley Parable, The Suicide Squad et Need for Speed ! Ces trois titres vidéoludiques, qui avaient été gracieusement offerts aux abonnés PS Plus Essential lors du mois de janvier, ne vont pas tarder à disparaître. Alors que février 2025 vient tout juste de débuter, trois nouveaux jeux seront ajoutés au catalogue, pour le plus grand bonheur des joueurs.

Les trois jeux qui deviennent gratuits grâce au PS Plus Essential de février 2025 ne sont autres que Payday 3, High On Life et Pac-Man World Re-Pac. Sortis respectivement en 2023, 2022 et 2022, le trio présente une variété de gameplay indéniable.

Payday 3, le jeu de braquage en coop

Payday 3, le jeu de type shooter coopératif développé par Starbreeze Studios, fait son entrée dans le PS Plus. Noté 16/20 par Jeuxvidéo.com et 9/10 par Game Informer, Payday 3 vous donne la possibilité d'effectuer des braquages, avec à chaque fois une mission spécifique. Entre stratégie, discrétion ou force brute, à chaque joueur sa façon de faire le crime.

High On Life, pour une dose d'absurdité

Plongé dans un univers de science-fiction délirant et humoristique, le jeu d'action-aventure High On Life apportera une petite touche de folie au PS Plus. Développé par le studio Squanch Games (cofondé par le créateur de la série Rick et Morty, Justin Roiland), High On Life se distingue par son absurdité comique. Vous incarnerez un jeune humain chargé de sauver l'humanité d'une invasion terrestre, rien que ça.

Pac-Man World Re-Pac, un classique

Il s'agit d'un personnage vidéoludique mondialement connu : Pac-Man. Le célèbre héros rond et jaune fait son retour dans le remake Pac-Man World Re-Pac, qui reprend le classique Pac-Man World, sorti en 1999. Plus beau, plus coloré, plus détaillé, le titre s'est refait une beauté et compte bien s'adresser à une toute nouvelle génération de joueurs.