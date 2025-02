Football Manager 2025 : le jeu annulé par SEGA, mais pour une très bonne raison

Après de multiples reports, qui n'annonçaient rien de bon, Football Manager 2025 fait l'objet d'une terrible nouvelle. Le jeu de football, attendu en mars 2025, ne verra finalement jamais le jour.

C'est une information matinale que beaucoup de joueurs auraient préféré ne pas apprendre. Tôt ce matin du 7 février, les comptes officiels de Football Manager, dont le prochain jeu était prévu pour mars 2025, ont publié un communiqué on ne peut plus déroutant. De fait, celui-ci a annoncé, à la plus grande surprise de tous, l'annulation totale de Football Manager 25.

Un jeu plein de promesses

Pourtant, Football Manager 25 avait été présenté comme un opus révolutionnaire au sein de la franchise vidéoludique. Avec l'intégration du football féminin et la transition vers un tout nouveau moteur de jeu (Unity), le titre aurait dû "poser les fondations pour une nouvelle ère", d'après le communiqué de Sports Interactive, le studio derrière le jeu.

"Sports Interactive a la regret de vous informer qu'à la suite de très nombreuses discussions en interne et de mûres réflexions avec SEGA, nous avons pris la douloureuse décision d'annuler Football Manager 25 et de nous concentrer sur la prochaine version", précise le communiqué officiel, avant d'ajouter : "En raison de nombreux autres problèmes que nous n'avions pas anticipés, nous ne sommes pas parvenus à atteindre les objectifs fixés dans divers compartiments du jeu, malgré les efforts phénoménaux déployés par toute notre équipe".

Une communauté en rogne

L'annulation subite de Football Manager 25 n'a pas manqué de révolter les joueurs, qui se sont exprimés sur Internet : "C'est vraiment honteux de communiquer lâchement comme ça en pleine nuit", "Je trouve ça assez dommage d'annoncer ça une semaine après la date prévue pour les annonces, et en plus à 3h30 du matin...". Parmi les nombreux commentaires qui ont émergé sur les réseaux, beaucoup se posent la question suivante "Et pour les précommandes on sera remboursés ?".

Fort heureusement, les joueurs ayant d'ores et déjà précommandé le jeu se verront intégralement remboursés par Sports Interactive et SEGA. Toutefois, seuls les acheteurs s'étant procurés le titre via un revendeur officiel pourront bénéficier de cette indemnisation.

Afin de rassurer sa communauté, on ne peut plus déconfite, les développeurs ont assuré plancher d'arrache-pied sur le prochain opus de Football Manager : "En conséquence de cette annulation, tous nos efforts sont désormais concentrés pour nous assurer que notre prochaine sortie atteindra notre objectif et répondra au niveau de qualité que nous attendons tous". Dans une volonté de mieux faire et de proposer un jeu terminé, les équipes ont pris des risques conséquents. Si l'annulation de Football Manager 25 apparaît comme une trahison, son successeur pourrait se présenter comme une bénédiction.