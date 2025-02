State of Play : de grands jeux PS5 seront annoncés ce soir

Un mois après le Xbox Developer_Direct, PlayStation annonce à son tour un évènement sur ses jeux signatures. Au programme, 40 minutes d'informations sur ses gros titres, de quoi attiser l'excitation des fans.

À quelques jours de la Saint Valentin, Sony entend préparer un beau cadeau à sa communauté. Alors que les rumeurs autour d'un State of Play se répandaient sur les réseaux depuis plusieurs jours, la multinationale japonaise a officialisé hier la diffusion de son évènement phare.

À quoi faut-il s'attendre pour le State of Play 2025 ?

Intitulé "State of Play", cet évènement est l'occasion pour les joueurs adeptes de Sony d'assister à de nouvelles informations "au sujet de grands jeux disponibles prochainement" sur PS5. Le site officiel précise notamment que "le show met en avant une sélection créative et unique de jeux palpitants signés par des studios aux quatre coins du monde". Prévue pour durer 40 minutes, l'émission devrait regorger d'informations en tout genre, que les fans n'ont pas tardé à prophétiser.

Death Stranding et Ghost of Yotei au programme ?

La communauté de joueurs PlayStation s'est en effet évertuée à théoriser sur les possibles annonces qui seront présentées au cours du State of Play 2025. Une certaine effervescence n'a pas tôt fait de se propager sur les réseaux sociaux, effervescence d'autant plus forte que Sony a mentionné la présence d'annonces "au sujet de grands jeux". Entre les prochains Ghost of Yotei, Death Stranding 2, ou encore Marvel's Wolverine, le State of Play de cette année pourrait bien marquer les esprits.

Date et plateformes de diffusion

Comme ce fut le cas pour les éditions précédentes, le State of Play 2025 sera diffusé sur YouTube et Twitch. Rendez-vous ce mercredi 12 février, à 23 heures.