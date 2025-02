State of Play : de multiples annonces entre surprises et déceptions

Le dernier State of Play de février a permis à Playstation de dévoiler de nombreux jeux à venir sur PS5. Si la soirée a brillé par ses annonces, de nombreux fans restent déçus.

Après plusieurs semaines sans annonces significatives concernant les jeux PS5 à venir, Sony a organisé une conférence en ligne "State of Play" ce mercredi 12 février. L'occasion idéale pour la firme de lever le voile sur une multitude de titres à venir en 2025 et 2026. Si certains sont déjà connus comme "Metal Gear Δ Snake Eater", d'autres ont été dévoilés pour la toute première fois ! La soirée laisse cependant un goût assez amer dans la bouche de certains fans Playstation qui attendent encore et toujours certaines annonces.

Vous avez manqué la dernière conférence State of Play de ce mois de février 2025 ? Pas de panique puisque notre résumé est là.

Sonic Racing CrossWorlds

Les fans de Sonic aiment la vitesse et Sega l'a bien compris. L'éditeur a ouvert la soirée en dévoilant le prochain jeu de la série Sonic : Sonic Racing Crossworlds. Les joueurs pourront retrouver leurs personnages préférés dans un jeu de course au rythme endiablé. Disponible sur PS4 et PS5 en 2025.

Monster Hunter Wilds

Le prochain gros titre à venir sur PS5 s'est illustré une nouvelle fois avant sa sortie officielle ce 28 février. Monster Hunter Wilds permettra aux joueurs de traquer et terrasser de gigantesques monstres en solo ou en coopération. La bande-annonce du State of Play a notamment dévoilé un nouveau monstre à venir lors d'une prochaine mise à jour à venir.

Saros

Les développeurs de Returnal ont clôturé le State of Play avec une annonce bien intriguante : une toute nouvelle licence de science fiction. Baptisé "Saros", ce nouveau titre a dévoilé ses premières images ainsi que son protagoniste, Arjun Devraj. Un premier aperçu du gameplay du jeu sera disponible en 2025.

Onimusha : Way of the Sword / Onimusha 2 Remaster

Les fans de la saga Onimusha ont été aux anges pendant ce State of Play. Sony a dévoilé une nouvelle bande-annonce du prochain gros titre de la série baptisé "Onimusha : Way of the Sword" à venir en 2026 sur PS5. La soirée a également permis à Capcom d'annoncer un remaster du second opus de la saga sur PS4 et PS5. Sortie le 23 mai prochain.

Shinobi : Art of Vengeance

Le State of Play de février a annoncé le retour de la série Shinobi. Retrouvez l'ambiance de la Master System à travers ce nouveau jeu d'action en 2D à venir sur PS4 et PS5 le 29 août prochain.

The Midnight Walk

Le studio Moonhood revient avec une nouvelle bande-annonce pour son jeu d'horreur "The Midnight Walk". Découvrez un titre aux graphismes bien particuliers, à l'ambiance pesante et aux personnages entièrement faits à la main dans ce trailer d'une petite minute. A venir sur PS5 et PS VR 2 le 8 mai.

Tides of Annihilation

Ce nouveau jeu d'action et d'aventure proposé par le studio Eclipse Glow permet d'incarner la jeune Gewndolyn. Dotée de pouvoirs surnaturels, elle devra se frayer un chemin à travers une multitude d'ennemis redoutables et invoquer de puissants chevaliers pour parvenir à ses fins. Pas de date de sortie communiquée.

WWE 2K25

Amateurs de catch, la nouvelle bande-annonce du prochain WWE 2K25 a été présentée par Paul Heyman lui-même. Ce dernier a notamment dévoilé "The Island", un mode de jeu en ligne qui permet de créer son propre personnage et d'évoluer aux côtés de 49 autres joueurs dans un hub truffés de clins d'oeil à la WWE.

Warriors : Abyss

Petite surprise de la soirée, la série Dynasty Warriors est de retour avec un tout nouveau jeu. Baptisé "Warriors : Abyss", ce titre reprend les codes du genre roguelite avec vos personnages préférés de la saga. Disponible dès aujourd'hui sur PS5 et PS4.

D'autres plus petites annonces ont été faites durant la soirée du State of Play et vous pouvez retrouver l'ensemble de la soirée sur la chaine YouTube officielle de Playstation. La conférence aura duré un peu plus de 40 minutes et permis d'annoncer de nombreux jeux à venir ainsi que le retour de grandes licences comme Lies of P, Shinobi ou Digimon.

Pour autant, les réactions à la soirée restent plutôt mitigées sur les réseaux sociaux. L'éternelle absence d'un remake ou remaster du jeu Bloodborne semble revenir à chaque conférence de Sony.