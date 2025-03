Jouer à ces jeux vidéo prouve que vous avez un QI supérieur à la moyenne, d'après ces experts

Il n'est pas rare d'entendre certaines personnes associer jeu vidéo et stupidité. Pourtant, jouer à certains jeux signifierait que vous avez un QI supérieur à la moyenne. Et ce sont des experts qui le disent.

Depuis sa mondialisation dans les années 1970, le jeu vidéo souffre de nombreuses critiques. Jugé nocif pour la réflexion des plus jeunes, socialement destructeur, accusé d'incitations à la violence... Jouer devant un écran a longtemps suscité les critiques. Si cette tendance est en large baisse, certains continuent régulièrement de blâmer la communauté des gamers.

Qui n'a jamais, étant enfant, été réprimandé par ses parents pour avoir tenu une manette entre ses mains ? L'activité de jouer aux jeux vidéo a souvent été condamnée, en particulier par les générations les plus anciennes. Pourtant, de nombreuses études affirment que de nombreux titres vidéoludiques sont profondément bénéfiques, et ce pour de multiples raisons. Il semblerait même qu'ils renforcent la compréhension et la sagacité.

Les experts ont largement étudié la question ces dernières années, et ont pu dresser une liste des titres vidéoludiques favorisant le développement cognitif ou faisant appel à notre intellect et notre perspicacité. Entre jeu de stratégie, d'aventure, d'action ou de sport, le panel est large. Pourtant, toutes les catégories ne sont pas classées à la même enseigne.

D'après une étude de WhichBingo, une institution irlandaise qui a suivi le comportement d'un millier de joueurs, certains jeux en disent d'ailleurs long sur le QI d'une personne. L'expertise est appuyée par plusieurs psychologues ainsi que des tests d'intelligence, qui ont été soumis aux sujets. Les résultats sont pour le moins intéressants.

L'étude de WhichBingo a déterminé que League of Legends était en moyenne joué par des personnes atteignant un QI de 120,4. Le célèbre jeu de stratégie multijoueur, parce qu'il requiert des capacités cognitives essentielles pour remporter la partie, est placé en première position du classement. A titre de comparaison, o estime que la majeure partie de la population se situe entre 90 et 100 de QI.

S'ensuit le nouveau Black Myth: Wukong, sorti il y a moins d'un an, avec une moyenne de 119,8 de QI, puis Baldur's Gate 3, jeu de rôle prisé par des joueurs de 117,8 de QI environ. À l'inverse, l'étude de WhichBingo identifie d'autres jeux associés à des QI bien moins élevés. C'est le cas de Rocket League, qui rassemble des joueurs au QI de 90,3, ou encore FC 24 et FIFA 23, joués par des personnes dotées de 89,3 de QI. Pourtant, FIFA 23 a été le jeu le plus vendu de 2022 en France, un constat qui peut parfois prêter à sourire.

Il convient toutefois de rappeler que cette étude sur les jeux vidéo n'est pas à prendre totalement au sérieux, au vu du peu de sujets convoqués au cours de l'expertise. Avec près de 1 000 sujets test, les résultats sont pour le moins indécis et incertains. Le QI, qui a longtemps fait ses preuves dans le domaine scientifique, est depuis plusieurs années critiqué et décrédibilisé. Détenir un haut quotient intellectuel ne signifie pas que l'on détient une intelligence supérieure aux autres. C'est pourquoi ce classement ne doit pas être forcément être pris au pied de la lettre.