Micromania : l'enseigne mise en vente par Gamestop, votre magasin va-t-il fermer prochainement ?

Séisme dans le monde du jeu vidéo et du commerce : l'enseigne Micromania est mise en vente par son entreprise mère, Gamestop. Cela pourrait-il sonner la fin des magasins spécialisés dans le jeu vidéo ?

L'entreprise Gamestop, fleuron américain dans la distribution et vente de jeux vidéo aux Etats-Unis, vient d'annoncer la mise en vente de ses filiales canadienne, et surtout française, plus connue chez nous sous le nom de Micromania.

Après avoir totalement cessé les activités de ses magasins en Allemagne et en Italie en 2024, Gamestop souhaite donc cesser de s'occuper de Micromania en France. L'annonce est parvenue au travers d'un communiqué de presse durant l'après-midi. Une nouvelle peu surprenante quand on sait les difficultés traversées par l'entreprise américaine, et plus globalement le marché du jeu vidéo physique, ces dernières années. En affichant des résultats dans le négatif depuis plusieurs années, le sort de Gamestop ne laissait que peu de place aux doutes.

En fin d'année 2024, Gamestop précisait déjà vouloir réduire ses activités en Europe afin de concentrer ses efforts et budgets sur l'Amérique du Nord et l'Australie. A la suite de cette décision, la filiale italienne avait trouvé un repreneur auprès de l'entreprise Cidiverte. En Allemagne hélas, le résultat est moins glorieux puisque la succursale a finit par fermer ses portes, faute de repreneur.

Quel avenir pour Micromania en France ?

Le sort de Micromania en France et des 300 à 400 boutiques réparties dans le pays n'est donc pas encore scellé. Il va cependant falloir trouver un repreneur intéressé par le projet et prêt à risque des investissements pour se lancer sur le marché du jeu vidéo physique à l'heure où les ventes de jeux dématérialisés explosent d'année en année.

En 2017, l'enseigne avait notamment fusionné avec les magasins Zing, spécialisés dans les produits dérivés, pour tenter de se renforcer et de toucher un nouveau public. 8 ans après, le résultat semble malheureusement mitigé tandis que le SELL (Syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs) précisait en octobre 2024 que près de 67% des gamers préféraient toujours le format physique au dématérialisé. Un format qui n'enchante guère Gamestop aux Etats-Unis puisque l'enseigne préfère désormais se tourner vers les NFT et autres objets et licences au format digital.

Les magasins Micromania vont-ils fermer ?

Rassurez-vous : aucune fermeture de magasin Micromania n'est annoncée pour le moment (ou en rapport avec la vente de l'entreprise en France). A l'heure actuelle, Micromania emploie un peu plus de 1200 employés à travers le territoire et ces derniers vont certainement rester à l'affût de l'actualité quant à une potentielle reprise dans les jours ou semaines à venir.